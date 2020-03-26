"Никто не может сегодня сказать, когда закончится карантин. Мы думаем, что если карантин закончится до июня, может, ещё до середины июня, то мы сможем организовать выпускные государственные экзамены в обычном порядке", – сказал А. Монкявичюс на пресс-конференции в четверг.

"Мы наметили и другие сценарии (...) в зависимости от того, как может складываться карантин (...) Сегодня я сформировал группу планирования, в состав которой вошли все основные социальные партнёры, и мы очень спокойно, в течение двух недель, взвесив каждый сценарий, представим оценки, каким может быть окончание учебного года", – сказал министр.

После того, как почти две недели назад в стране был введён карантин, чтобы обуздать распространение коронавируса, уже отложены некоторые экзамены на аттестат зрелости, а от проверки знаний четвероклассников, восьмиклассников и десятиклассников было решено отказаться.

Минобразования сообщило, что сейчас рассматривается несколько вариантов сдачи экзаменов на аттестат зрелости. Один из них – начать эти экзамены 1 июня, другой – с 22 июня, когда обычно проводится повторная сессия.

В первом варианте приём в профессиональные школы и высшие школы страны будет проводиться с опозданием в две-три недели. Если экзамены придётся перенести на вторую половину июня, то приём будет проводиться в конце августа- начале сентября.