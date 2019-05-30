"На сегодняшний день я бы сказал, что останется, но на сто процентов не гарантирую", – сказал в четверг радиостанции Ziniu radijas В. Синкявичюс.

По словам В. Синкявичюса, решение премьера в основном определят переговоры о правящей коалиции и беседа с избранным президентом.

Правящие "крестьяне" заявляют, что переговоры о правящей коалиции с социал-трудовиками, партией "Порядок и справедливость" и Избирательной акцией поляков Литвы завершатся до запланированной на 12 июля инаугурации нового президента.

Ранее С. Сквернялис заявлял, что уйдет с поста премьера, если не пройдет во второй тур президентских выборов, но после завершения выборов не исключал возможности остаться на посту.

С. Синкявичюс считает, что С. Сквернялис был бы хорошим еврокомиссаром, но сам он не слышал его рассуждений о возможности работать в Еврокомиссии.