"После этой реорганизации, после 2 июля статус госпредприятий сохранят за собой пять предприятий. Думаю, было бы целесообразно пересмотреть и, возможно, вообще отказаться от такого статуса. Это действительно было бы реформа", - сказал Синкявичюс журналистам в среду после заседания правительства.
По словам министра, число госпредприятий сокращается с целью отказа от неактуальных для государства видов деятельности и функций, часть которых передается рынку, передает BNS.
Правительство в среду рассмотрело подготовленный Министерством экономики план реорганизации госпредприятий, окончательное решение по нему намечается принять на следующей неделе.
Некоторые другие госпредприятия будут реорганизованы в акционерные общества, например, предприятие Oro navigacija, объединяющая аэропорты Литвы компания Lietuvos oro uostai, Клайпедский морской порт, Дирекция внутренних водных путей и предприятие по надзору за дорогами Keliu prieziura.
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