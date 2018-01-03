"После этой реорганизации, после 2 июля статус госпредприятий сохранят за собой пять предприятий. Думаю, было бы целесообразно пересмотреть и, возможно, вообще отказаться от такого статуса. Это действительно было бы реформа", - сказал Синкявичюс журналистам в среду после заседания правительства.

По словам министра, число госпредприятий сокращается с целью отказа от неактуальных для государства видов деятельности и функций, часть которых передается рынку, передает BNS.

Правительство в среду рассмотрело подготовленный Министерством экономики план реорганизации госпредприятий, окончательное решение по нему намечается принять на следующей неделе.

Некоторые другие госпредприятия будут реорганизованы в акционерные общества, например, предприятие Oro navigacija, объединяющая аэропорты Литвы компания Lietuvos oro uostai, Клайпедский морской порт, Дирекция внутренних водных путей и предприятие по надзору за дорогами Keliu prieziura.