С июля этого года в Литве должно остаться всего пять компаний со статусом государственных предприятий - Центр регистров, предприятие по регистрации автомобилей Regitra, предприятие государственных лесничеств, Игналинская АЭС и компания по регулированию сельскохозяйственной деятельности, утверждает министр экономики Литвы Виргиниюс Синкявичюс.
Virginijus Sinkevičius
© DELFI / Andrius Ufartas

"После этой реорганизации, после 2 июля статус госпредприятий сохранят за собой пять предприятий. Думаю, было бы целесообразно пересмотреть и, возможно, вообще отказаться от такого статуса. Это действительно было бы реформа", - сказал Синкявичюс журналистам в среду после заседания правительства.

По словам министра, число госпредприятий сокращается с целью отказа от неактуальных для государства видов деятельности и функций, часть которых передается рынку, передает BNS.

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Правительство в среду рассмотрело подготовленный Министерством экономики план реорганизации госпредприятий, окончательное решение по нему намечается принять на следующей неделе.

Некоторые другие госпредприятия будут реорганизованы в акционерные общества, например, предприятие Oro navigacija, объединяющая аэропорты Литвы компания Lietuvos oro uostai, Клайпедский морской порт, Дирекция внутренних водных путей и предприятие по надзору за дорогами Keliu prieziura.

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