"Мы не намерены отзывать решение, но ищем гибкость к особым группам населения, которые испытывают трудности, и возможно муниципалитеты могли бы обеспечить иные меры", – заявил А. Верига на пресс-конференции в среду.
Министр также подчеркнул, что понимает, что люди, которые находятся в карантине в муниципальных помещениях "сталкиваются с действительно неприятными вещами, такими как жилищные условия, которые они не выбирали". Однако, по его словам, решение обосновано на принципах управления превенции распространения вируса.
По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, столичное самоуправление уже решило отпускать домой семьи с детьми. Министр заявил, что это с ним не было согласовано.
"Я хочу попросить мэра до принятия решений советоваться", – заявил он.
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