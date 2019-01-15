Министр, участвовавший в ежегодном форуме глобальной энергетики, организованном американским аналитическим центром Atlantic Council в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), обратил внимание международной общественности на проект БелАЭС.
"От решения этого вопроса в Беларуси фактически зависит будущее репутации мировой атомной энергетики. То, как этот проект развивается, хотя Беларусь как государство обладает таким правом, не удовлетворяет нас и не соответствует международным конвенциям", – сказал BNS Ж. Вайчюнас.
По его словам, особо важно, чтобы Минск реализовал рекомендации по поводу так называемых стресс-тестов, иначе сомнения по поводу безопасности станции останутся. Министр выразил убеждение в том, что форум Atlantic Council является влиятельной платформой, где позиция Литвы по поводу строящейся по соседству станции может быть услышана.
"Эта организация важна потому, что в ней практически работают все бывшие секретари США по энергетике.(...) По этой причине этот канал важен, к его мнению прислушиваются и в мировом масштабе", – аргументировал Ж. Вайчюнас.
Литва является главным критиком строящейся в 50 км от Вильнюса БелАЭС - по ее словам, строительство объекта ведется с нарушениями требований безопасности, без соблюдения международных стандартов, между тем Минск все эти обвинения отклоняет.
На АЭС в Островце устанавливаются два реактора типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор), каждый мощностью 1200 мегаватт. Белоруссия надеется, что первый реактор будет готов к производству электроэнергии не позднее конца 2019 года, а второй - в середине 2020 года. Проект финансирует российское правительство, его реализует российская государственная корпорация "Росатом".
Первый реактор станции планируется включить в этом году, а второй - в следующем.
Министр: БелАЭС в Островце может определить репутацию атомной энергетики (6)
Белорусская АЭС ( БелАЭС ), строительство которой...
Главе МИД Литвы из-за плохой погоды не удалось улететь в Мариуполь (33)
Министру иностранных дел Литвы Линасу Линкявичюсу во...
Лукашенко назначил нового посла: Беларусь Литве очень пригодится (99)
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о...
Президент назначила Монкявичюса министром образования Литвы (3)
Во вторник президент Литвы Даля Грибаускайте...
Главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии посетят Мариуполь (37)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в...
TOP новостей
Президентские выборы в Литве на этот раз не обойдутся без интриги (91)
Приближающиеся президентские выборы в Литве будут...
Brexit побуждает эмигрантов возвращаться в Литву (112)
Действующий в Лондоне литовский детский сад-школа Obelele...
Исполнитель Мамонтовас после инцидента 13 января: жаль, что играют на патриотических чувствах (130)
Несколько дней назад в Вильнюсе состоялась церемония...
В начале года началась небольшая неразбериха: родители озадачены вопросом "детских" денег (3)
В начале года воспитывающие детей родители...
Лукашенко назначил нового посла: Беларусь Литве очень пригодится (99)
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о...