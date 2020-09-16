Во вторник вечером в соцсети "Фейсбук" А. Верига поделился ответом советника президента по вопросам нацбезопасности Дарюса Кулешюса на отправленный ранее министерством призыв созвать ГСО – в документе говорится, что для созыва совещания в формате руководителей государства и системы обороны необходимы "обоснующие это материалы и аргументы".

"Конкретные процедурные документы проходящей сейчас закупки не являются основанием для повестки ГСО", – отметил А. Вериге секретарь ГСО.

В свою очередь, А. Верига заявляет, что Д. Кулешюс даже не ознакомился с представленными документами, "поскольку не согласился подписывать стандартную декларацию о конфиденциальности, установленную Еврокомиссией, и не получил ключ для открытия этих документов".

По словам министра, на этой неделе Литва должна определиться о выделении дополнительных средств в прививочный фонд, а также "как можно быстрее определиться со стратегией приобретения вакцин".

"Мы считаем, что Литве необходимо незамедлительно принимать решения по приобретению вакцины от коронавируса, которые напрямую связаны с возможностью эффективно контролировать угрозу здоровью и жизни людей, создаваемую этим вирусом, одновременно избежав серьезных негативных последствий, которые потенциально охватят все сферы жизни государства", – отметил А. Верига.

По словам министра, решения также связаны с принимаемыми государством обязательствами и возможными рисками диверсификации поставок и своевременного приобретения вакцины. Он подчеркивает, что ГСО не раз рассматривал закупки Министерства обороны, энергетического, транспортного секторов, сектора связи, поэтому приобретение вакцин "точно ничем по своей важности не уступает возможным железнодорожным проектам".

"После сегодняшнего отказа советника принять информацию, не понятно, как можно надеяться на консолидацию ведомств по этому важному вопросу", – заверил он.

На минувшей неделе правительство Литвы решило обратиться в ГСО с тем, чтобы он принял решения, связанные с общей закупкой вакцин Литвой и другими странами ЕС, поскольку возникли сомнения по поводу рисков, а также в связи с репутацией создателей вакцины.

В подготовленном Минздравом решении говорится, что делегированный Литвой представитель в середине августа получил проект договора закупки прививки между Еврокомиссией и фармкомпанией AstraZeneca, а если Литва не хотела участвовать в проекте, то об этом она должна была известить ЕК до 21 августа.

Премьер Саулюс Сквернялис заявил, что решение должно быть принято на высшем уровне с учетом дилеммы между тем, стоит ли Литве "рисковать", ведь это лишь один из возможных производителей и уже установлена цена вакцины, но нет никакого подтверждения того, что она может быть эффективной, и тем, покупать ли вакцину вообще.

По его словам, подобные решения в ситуациях, когда ведутся переговоры с одним поставщиком, ГСО принимал при осуществлении закупок системы обороны.

Сама фармкомпания AstraZeneca на минувшей неделе заявила о временной остановке клинического тестирования своей вакцины от COVID-19, поскольку у одного добровольца проявились неясные побочные эффекты.