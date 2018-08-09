Министерство утверждает, что на этой неделе в первый раз заседала сформированная министром Эльвинасом Янкявичюсом рабочая группа, которая должна подготовить конкретный план действий по перемещению Лукишкской тюрьмы-следственного изолятора.
Lukiškių kalėjimas
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Точные даты планируемого выселения пока никто не называет, однако рассматриваются возможности сделать это в срочном порядке. После выселения тюрьмы, комплекс образующих её зданий будет передан в Банк имущества.

Заместитель министра юстиции Эрнест Юрконис ещё в июле направил в Департамент тюрем письмо, в котором говорилось, что Министерство юстиции рассматривает варианты срочного перевода всех содержащихся под арестом и осужденных из Лукишкской тюрьмы в пенитенциарные учреждения Алитуса, Каунаса, Шяуляй и Кибартай.

Э. Юрконис столь срочную и настоятельную необходимость ликвидации Лукишкской тюрьмы объясняет желанием укрепить доверие к тюремной системе и сэкономить деньги.

По его словам, выселение тюрьмы и слияние юридических лиц тюремной системы позволят повысить зарплаты сотрудников уже во второй половине следующего года.

Комплекс зданий Лукишкской тюрьмы состоит из шести зданий, расположенных в центре Вильнюса возле Сейма, Верховного суда Литвы, Национальной библиотеки им. Мартинаса Мажвидаса и Министерства иностранных дел.

Комплекс, состоящий из собственно тюрьмы, больницы, производственных и административных зданий, а также Церковь Св. Николая Чудотворца с 2002 года включён в Реестр культурного наследия. Ему предоставлен самый высокий уровень охраны - национального значения.

В Лукишкской тюрьме-следственном изоляторе содержатся 697 человек. Рамунас Карбаускис, лидер правящей партии "аграриев", в июле предложил объявить амнистию. Министр юстиции Э.Янкявичюс заверил, что инициативы по амнистии и переносе Лукишкской тюрьмы между собой не связаны.

Несколько других правительств ранее безуспешно пытались переместить тюрьму Лукишкес. Последняя такая попытка провалилась в 2015 году.

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