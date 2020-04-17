Министерство предлагает завершить учебный год в Литве 1 июня

"С учетом имеющейся экстремальной ситуации в стране и уже работающего удаленного обучения, обеспечения детей компьютерным оборудованием, мы предлагаем общеобразовательным школам организовать обучение до 1 июня", – заявил министр образования Альгирдас Монкявичюс.
Как сообщило ведомство, прочая образовательная деятельность (неформальное образовательная деятельность, индивидуальные консультации детей) удаленным или обычным способом, если карантин будет закончен, сможет продолжаться и далее.
По словам А. Монкявичюса, министерство на этой и на следующей неделе продолжает консультации с представителями самоуправлений, школ, учеников по завершению учебного, однако уже сейчас отмечается, что учебный год не должен завершаться ранее 1 июня.
Министр отметил, что особое внимание будет уделено абитуриентам, чтобы они смогли максимально подготовиться к начинающейся 22 июня экзаменационной сессии.
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