С началом шестой неделе забастовки в связи с моделью штатной оплаты труда и требованиями повысить зарплаты учителей, сейчас бастуют около 200 учителей, или 0,4% всех педагогов в Литве.

В понедельник забастовку продолжили 30 школ, присоединились два учебных заведения, прекратили забастовку 14.

По предварительным данным, во вторник также будут бастовать 200 учителей из 32 учебных заведений.

Еще пять дней назад в Литве бастовали 540 учителей, а в начале декабря протестовали почти 1,4 тыс. педагогов.

Профсоюз работников сферы образования под руководством Андрюса Навицкаса утверждает, что уточненные данные о бастующих представит во вторник.

Забастовка части учителей продолжается с 12 ноября.