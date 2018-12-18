С началом шестой неделе забастовки в связи с моделью штатной оплаты труда и требованиями повысить зарплаты учителей, сейчас бастуют около 200 учителей, или 0,4% всех педагогов в Литве.
В понедельник забастовку продолжили 30 школ, присоединились два учебных заведения, прекратили забастовку 14.
По предварительным данным, во вторник также будут бастовать 200 учителей из 32 учебных заведений.
Еще пять дней назад в Литве бастовали 540 учителей, а в начале декабря протестовали почти 1,4 тыс. педагогов.
Профсоюз работников сферы образования под руководством Андрюса Навицкаса утверждает, что уточненные данные о бастующих представит во вторник.
Забастовка части учителей продолжается с 12 ноября.
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