В понедельник литовское министерство образования и науки сообщило, что в последнее время количество бастующих учителей значительно сократилось.
© DELFI / Orestas Gurevičius

С началом шестой неделе забастовки в связи с моделью штатной оплаты труда и требованиями повысить зарплаты учителей, сейчас бастуют около 200 учителей, или 0,4% всех педагогов в Литве.

В понедельник забастовку продолжили 30 школ, присоединились два учебных заведения, прекратили забастовку 14.

По предварительным данным, во вторник также будут бастовать 200 учителей из 32 учебных заведений.

Еще пять дней назад в Литве бастовали 540 учителей, а в начале декабря протестовали почти 1,4 тыс. педагогов.

Статьи по теме:
BBC o протестax в Литве: уроки отменены, учителя разбили лагерь в министерстве  (41)
В Литве приступает к работе переговорная группа по вопросу о повышении зарплат бюджетникам  (1)

Профсоюз работников сферы образования под руководством Андрюса Навицкаса утверждает, что уточненные данные о бастующих представит во вторник.

Забастовка части учителей продолжается с 12 ноября.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Поправки президента Литвы по штатной оплате труда учителей приняты в порядке особой срочности (24)

Парламент Литвы 13 декабря в порядке особой срочности...

Бастующие учителя хотели бы в Сочельник быть дома  в министерство приезжали журналисты BBC (15)

13 декабря бастующие учителя сели за стол переговоров с...

Бастующим литовским учителям оказывают и финансовую помощь (19)

В Литве учителя бастуют уже пятую неделю. Им оказывают...

После акции протеста учителя остаются в министерстве: настроение сейчас изменилось (22)

Перед акцией протеста, которая состоялась в...

Политика

Генассамблея ООН поддержала Киев своей резолюцией по Крыму (41)

Участники Генассамблеи ООН в Нью-Йорке осудили...

Карбаускис о критике президента: пусть внесет свои предложения (6)

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас...

Министерство культуры Литвы против поправки лидера "крестьян" по управлению LRT

Министерство культуры выступает против инициированной...

Министерство образования Литвы: количество бастующих учителей сокращается (1)

В понедельник литовское министерство образования и...

Премьер Литвы не боится снижения рейтингов: принимаю это как плюс (8)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в...

TOP новостей

Литва определилась: терминал СПГ будут выкупать  потребуется кредит в 308 млн. евро (122)

Клайпедский плавучий терминал сжиженного природного...

В следующем году у работодателей в Литве появится повод не повышать зарплаты (13)

В 2019 году в результате налоговой реформы увеличатся...

Премьер-министр Литвы упомянул о новом налоге  лидер "крестьян" упомянул о сроках (1)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...

650 000 жителей получили уведомления "Содры" о новом порядке пенсионных накоплений

Жители, которые участвуют в пенсионном накоплении по...

Дежурившая в министерстве учитель Вероника возвращается на работу, но будет работать бесплатно  забастовка будет прекращена (13)

Учитель начальных классов Вероника Наумова, которая с 28...