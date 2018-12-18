Министерство культуры Литвы против поправки лидера "крестьян" по управлению LRT

Министерство предложило правительству представить негативный вывод рассматриваемого в сейме проекта, хотя премьер Саулюс Сквернялис был одним из инициаторов поправки.

Министерство утверждает, что одобряет стремление "обеспечить защиту независимости общественного транслятора", однако отмечает, что нет необходимости менять Конституцию.

Правящие предлагают пополнить Конституцию положением о том, что "закон, обеспечивает охрану независимости общественного транслятора" и что "члены органов правления общественного транслятора не могут участвовать в деятельности политических партий и прочих политических организаций".

"Поскольку Конституционный суд разъяснил, что конституционная миссией общественного транслятора предполагает и то, что (...) в установленном законом порядке должна обеспечиваться независимость общественного транслятора от органов власти, должностных лиц, а также от вмешательства прочих лиц в его деятельность (...), нет необходимости менять Конституцию, указывая, что "независимость общественного транслятора защищает закон", – утверждает министерство культуры.

Поправку к Конституции выдвинули 52 члена сейма из правящих фракций Союза крестьян и "зеленых" ("аграриев"), Литовской социал-демократической трудовой партии, а также фракций партии "Порядок и справедливость" и "Избирательной акции поляков Литвы- Союза христианских семей.

Вывод правительства не обязывает депутатов голосовать так, как предлагает правительство.

В сейме сейчас также рассматриваются выводы парламентского расследования о деятельности LRT.

В выводах выдвигаются предложения о смене структуры правления LRT. Руководство общественного транслятора оценивает их скептически и опасается, что это создает угрозы независимости LRT.