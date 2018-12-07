7 декабря министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс подтвердил DELFI, что МИД обратился в прокуратуру из-за связей Agrokoncernаs с Аркадием Ротенбергом.
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Karolina Pansevič

"Упомянутые компании не включены в санкционный список, но возможный их владелец включен. И поэтому, если так обстоят дела, мы видим в этом определенную опасность, тогда может быть нарушен режим санкций (…) Поскольку владелец, если ему принадлежат больше 50% акций, получает выгоду от этих сделок. Поскольку мы располагаем только той информацией, которая доступна публично, она недостаточно надежна, чтобы можно было делать какие-то выводы, поэтому мы обратились в прокуратуру", – сказал DELFI Линкявичюс.

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По его словам, это не первый раз, когда МИД обращается в прокуратуру за юридической информацией.

"Сейчас такой путь. Поскольку компании в санкционный список не попадают, а их владелец попадает, то мы видим риск и рекомендуем отказаться от такого бизнеса. И, кажется, было заявление Agrokoncernas, что они намерены разорвать эти отношения. Однако, чтобы все окончательно оценить юридически, нужно вмешательство компетентных ведомств. Это должна сделать прокуратура", – сказал Линкявичюс.

Литовское национальное радио и телевидение LRT недавно сообщило, что Agrokoncernas закупает через посредника в Дубае удобрения российской компании "Минудобрения". По данным LRT, более 80% последней принадлежат А. Ротенбергу – в отношении его в связи с близкими связями с В. Путиным с 2014 года применяются международные санкции, однако самих "Минудобрений" в списке санкционных компаний нет.

Отдел журналистских расследований LRT получил пояснения Еврокомиссии о том, что автоматически санкции применяются и в отношении тех компаний, в которых более половины акций принадлежит лицам из "черного списка". По словам юристов, которые дали интервью LRT, это означает, что санкции могут применяться и в отношении "Минудобрений".

Agrokoncernas утверждает, что договор с "Минудобрениями" о закупке удобрений был подписан в прошлом году и реализован на стыке 2017-2018 годов, его сумма составляет около 1% годового оборота компании. Литовский концерн также заявил, что не будет далее закупать продукцию "Минудобрений", пока эта компания будет принадлежать А. Ротенбергу.

Недавно литовский премьер Саулюс Сквярнялис, давая объяснения в сейме о связях лидера "аграриев" (Литовского союза крестьян и зеленых, ЛСКЗ) Рамунаса Карбаускиса с предпринимателями, близкими к окружению российского президента Владимира Путина, сказал, что по этому вопросу обратился в Департамент госбезопасности с запросом о том, представляет ли политик угрозу нацбезопасности. В полученном ответе не было данных в пользу этого.

МИД Литвы рекомендовал литовским компаниям воздержаться от поддержания бизнеса с компаниями, владельцы которых находятся в "черных списках".

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