Правительство Литвы в среду постановило со следующего года изменить названия Министерства экономики и Министерства образования и науки. Первое будет называться Министерством экономики и инноваций, второе - Министерством образования, науки и спорта.
© DELFI / Tomas Vinickas


"С изменением названия Министерства экономики будет создаваться современная точка зрения государства и будет привлечено внимание к современному регулированию экономических процессов, а прежде всего - к инновациям. (...) Изменение названия Министерства образования и науки позволит заметно повысить престиж спорта в обществе, государственных и муниципальных учреждениях и ведомствах", - говорится в разъяснительном документе.

Изменение названия Минэкономики инициировало само министерство, названия Министерства образования и науки - Сейм. Парламент в июне принял резолюцию, которой предложил правительству включить в название министерства и спорт, потому что в ведение министерства перешел Департамент по вопросам физической культуры и спорта.

Если Сейм утвердил поправки правительства, они вступят в силу с 1 января следующего года.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Политика

Министерствам экономики и образования Литвы дадут другие названия (3)

Правительство Литвы в среду постановило со следующего...

Экс-президент США Джордж Буш объявлен почетным гражданином Вильнюса (34)

43-ий президент США Джордж Уокер Буш в среду объявлен...

Премьер: правительство Литвы изменило позицию и обжалует решение по тюрьме ЦРУ (30)

Правительство Литвы изменило свою позицию и решило...

Правительство Литвы рассмотрит возможность освобождения осужденных на пожизненное заключение (6)

В свете реализации решения Европейского суда по правам...

"А русофобия? А плюнуть в кофе?" Главный редактор "Эхо Москвы" взял интервью у мэра Вильнюса (76)

Русофобия, русские школы, реклама Вильнюса и демонтаж...

TOP новостей

Премьер: правительство Литвы изменило позицию и обжалует решение по тюрьме ЦРУ (30)

Правительство Литвы изменило свою позицию и решило...

Судья от Литвы: факты ЕСПЧ о тюрьме ЦРУ вполне убедительны, обжаловать их нельзя (3)

Делегированный Литвой судья Европейского суда по...

Палангские предприниматели еще надеются заработать: курорт не пустует (6)

Несмотря на то, что в этом году лето радовало теплом, а...

Новый учебный год ничего хорошего не обещает: готовьте деньги на репетиторов (19)

Слишком много денег уходит на содержание зданий и...

Бум частных детских садов в Литве – за счет миллионов из самоуправлений (49)

Компенсации в размере 100 евро раздули сеть частных...