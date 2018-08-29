"С изменением названия Министерства экономики будет создаваться современная точка зрения государства и будет привлечено внимание к современному регулированию экономических процессов, а прежде всего - к инновациям. (...) Изменение названия Министерства образования и науки позволит заметно повысить престиж спорта в обществе, государственных и муниципальных учреждениях и ведомствах", - говорится в разъяснительном документе.
Изменение названия Минэкономики инициировало само министерство, названия Министерства образования и науки - Сейм. Парламент в июне принял резолюцию, которой предложил правительству включить в название министерства и спорт, потому что в ведение министерства перешел Департамент по вопросам физической культуры и спорта.
Если Сейм утвердил поправки правительства, они вступят в силу с 1 января следующего года.
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