Если правительство и Cейм одобрят это предложение, то минимальный акциз на сигареты повысится на 5,4% до 59 евро, а комбинированный тариф акциза должен составить 96 евро за 1 тыс. сигарет - сейчас он составляет 90 евро.
Согласно требованиям Евросоюза, акциз на сигареты с 2018 года должен быть не меньше 90 евро.
Акциз на сигары и сигариллы может повысится с 33 до 37 евро за килограмм, или на 12,1%.
В последний раз табачный акциз повышался в марте этого года.
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