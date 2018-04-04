Министр энергетики Литвы Жигмантас Вайчюнас выразил надежду на то, что Еврокомиссия учтет аргументы правительства Литвы, принимая решение по спору с российским газовым концерном "Газпром".
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Об этом министр заявил, комментируя агентству Reuters информацию о том, что брюссельские должностные лица, которые более шести лет расследуют злоупотребления "Газпрома" в Восточной Европе, вскоре могут объявить, что согласны с предложениями россиян.

Ссылаясь на анонимные источники, Reuters пишет, что Еврокомиссия может принять решение уже в апреле. Если будут одобрены предложенные уступки, то "Газпром" избежит штрафа, который может составлять до 10% его мирового оборота.

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"Газпром" скорректировал свое первичное предложение, когда страны и клиенты Евросоюза отрицательно его оценили, однако существенные элементы остаются прежними, согласно новому проекту, с содержанием которого ознакомилось агентство Reuters.

В прошлом году "Газпром" предлагал связать цены с некоторыми показателями на рынках в Западной Европе и отказаться от запрета перепродажи газа, приобретенного у него.

Ж. Вайчюнас отмечает, что, согласно последней информации, процесс согласования обязательств продолжается.

"Мы представили свои оценки, когда Еврокомиссия проводила так называемый рыночный тест обязательств "Газпрома". По моим данным, продолжается процесс согласования обязательств, я не сомневаюсь в том, что часть представленных нами предложений будет учтена", - сказал министр BNS во вторник вечером.

Ж. Вайчюнас считает, что обязательства "Газпрома" по долгосрочным контрактам не соответствуют нынешним рыночным реалиям, выгода от них "была бы достаточно ограниченной".

"Это вопрос о соответствии обязательств нынешним рыночным реалиям. Какими бы амбициозными или точными не были эти обязательства, они будут ориентированы на долгосрочные контракты "Газпрома". Часть таких контрактов сейчас тленно мала, и ситуация с 2012 года, когда началось расследование, существенно изменилась - на рынке действуют краткосрочные контракты", - сказал министр.

В мае прошлого года министерство энергетики Литвы сообщило, что представленные тогда Брюсселю предложения "Газпрома" не обеспечили предохранителей от злоупотребления российским концерном доминирующим положением и от ограничения конкуренции.

Тогда Кабмин утверждал, что по причине применявшегося "Газпромом" нечестного ценообразования, Литва понесла полтора миллиарда евро убытков, и заявил, что если россияне не улучшат предложения, то они заслуживают штрафа.

В 2016 году Стокгольмский арбитраж отклонил просьбу Литвы о миллиардной компенсации в связи с завышенными ценами на газ "Газпрома" в 2004-2012 годах.

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