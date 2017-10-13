Синкявичюса на этот пост делегировали социал-демократы. Заявление об отставке он подал после того, как совет партии решил выйти из правящей коалиции с "крестьянами".

ВРИО министра назначены министр энергетики Жигимантас Вайчюнас и министр юстиции Милда Вайнюте.