МИД заверил палестинцев, что позиция Литвы остается неизменной

Пресс-атташе министра ИД Раса Якилайтене сказала BNS, что такую позицию МИД изложил в направленной в среду ответной ноте Палестине.
Палестинцы недавно высказали протест в связи с визитом премьера Литвы Саулюса Сквернялиса в Израиль, так как он посетил Восточный Иерусалим в сопровождении посла Израиля и не посетил палестинские территории.
"Ответную ноту Палестине МИД направил в среду. В ноте отмечается, что позиция правительства Литвы в мирном процессе на Ближнем Востоке остается неизменной и соответствует позиции Евросоюза (ЕС)", - сказала Р. Якилайтене BNS.
"В ноте Литва еще раз повторила свою позицию, что решение двух государств по-прежнему остается единственным путем достижения справедливого и долгосрочного мира между Израилем и Палестиной. Литва готова продолжать диалог с Палестиной", - сказала пресс-атташе министра ИД.
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