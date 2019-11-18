Сама же дипломат заявляет, что спор еще не завершен, и она обвиняет гражданина Испании, арендовавшего ей жилье в Вильнюсе в незаконном требовании денег, в необеспечении безопасности жилья, а также в клевете, обещает далее вести разбирательства в судах.

"Такие истории вредят репутации дипломатов", – говорится в ответе МИД на запрос BNS.

МИД отмечает, что вопросы задолженностей по аренде обсуждались с бывшим посолом Грузии, еще когда шло судебное разбирательство и была надежда "на слаженное разрешение разногласий мирным путем".

"Министерство и далее будет предпринимать дипломатические меры в разрешении имеющейся ситуации", – говорится в ответе.

В конце июля этого года Вильнюсский участковый суд, рассмотрев гражданское дело, признал, что экс-посол должна заплатить за аренду более 8 тыс. евро владельцу квартиры на проспекте Гедиминаса, а также неустойку за невыполнение решения суда, покрыть почти 1,5 тыс. евро расходов на судебные разбирательства. Х. Салуквадзе не обжаловала решение суда, и, таким образом, оно вступило в силу.

Дипломат обещает судиться

Невзирая на это, дипломат утверждает BNS, что стремление владельца квартиры Мануэля Руиза Гарсии истребовать деньги является незаконным и обещает это доказать через суд.

Она обвиняет владельца в необеспечении безопасности квартиры, поскольку воры вынесли ее личные вещи, включая компьютер.

В данный момент Х. Салуквадзе, находящаяся в резерве дипломатической службы, утверждает, что проживала в квартире почти шесть лет и никогда не опаздывала с оплатой аренды до тех пор, когда, по ее словам испанец "начал использовать мое дипломатическое положение и правовую систему для того, чтобы истребовать неадекватные суммы денег".

Она обвиняет владельца квартиры в том, что он не реагировал на ее потребности и на потребности ее семьи, поскольку жил в Испании, общался в оскорбительном тоне, "всегда пытался использовать любую возможность для получения денег", кроме того, он обратился в суд в апреле, когда она уже уехала из Литвы, что не предоставило ей возможностей участвовать в рассмотрении иска, предоставить объяснения и обжаловать решение.

Х. Салуквадзе говорит, что прислала суду все платежные квиты и условия договора о залоге.

"Надеюсь, что правовая система не может использоваться для того, чтобы навредить моим интересам и репутации. Я намерена предоставить суду все доказательства. Я еще раз подтверждаю полное доверие и уважение к литовскому суду, полностью убеждена в том, что мне будет предоставлена возможность принять решение на основании подробной информации", – сказала она.

Дипломат рассказала, что в 22018 году, когда истек срок договора об аренде, срок ее полномочий несколько раз продлевался, поэтому перенеслась и дата ее отъезда из Литвы.

"Это обстоятельство вызвало неадекватную реакцию Мануэля Гарсии – он категорично потребовал увеличить арендную плана на 100%, постоянно угрожал выселить меня и мою семью на улицу, когда до моего отъезда оставались всего несколько недель или месяц, и лживо обвинил меня в нанесении ущерба квартире", – утверждает Х. Салуквадзе.

Она не отрицает, что за шесть лет имущество потерпело износ, но все расходы, а также арендная плата, по ее словам, были оплачены посредством данного залога.

Х. Салуквадзе также утверждает, что пыталась заключить мировую, однако владелец квартиры якобы отказался принять плану за последние недели и попросил значительно больше денег. Дипломат сказала, что у нее не было времени выяснять ситуацию более детально, поскольку ей нужно было покинуть Литву.

"Он грозил судом и хвастался тем, что представление дела в газетах сделает ему хорошую рекламу. После этого он прекратил общение", – рассказала дипломат.

Бывшая посол выразила убеждение в том, что этот факт "никоим образом не бросает тень на особую дружбу наших двух стран – Литвы и Грузии".

"Очень трудно найти более искреннего и заинтересованного сторонника отношений жителей Литвы и Грузии, чем я и моя семья. Я всегда буду любить Литву, как свою вторую родину", – заверила Х. Салуквадзе.