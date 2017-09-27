Таким образом оно отреагировало на заявление президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что президент России Владимир Путин в 2010 году выставил ей список требований, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы уже заявляли, что это не соответствует действительности. Более того, сразу же предложили Вильнюсу обнародовать запись той беседы, опровергающую литовские инсинуации. Однако реакции не последовало. Хотя это и понятно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "подобного рода провокационные утверждения, не имеющие ничего общего с реальными фактами, не делают чести литовскому руководству".

Глава Литвы не стала комментировать заявление МИД России.

Президент Литвы Даля Грибаускайте в эксклюзивном интервью DELFI констатировала, что Литва готова поддерживать равные отношения со всеми своими соседями, однако уже после первой встречи с президентом России Владимиром Путиным президент получила список требований, которые должна выполнить Литва.

«С самой первой встречи с господином Путиным я получила список требований, которые должна выполнять Литва: не строить атомную станцию, сотрудничать с ними и т.д. Это было не предложение дружить или сотрудничать — или ты становишься на колени и выполняешь, или ты являешься врагом. Я не могла принять такие отношения», - сказала президент.

"Пока Россия смотрит на своих соседей или малые страны подобным образом, хорошие и справедливые дружеские отношения никогда не смогут установиться с этой страной. Пока Россия, и особенно нынешняя Россия, не поймет, что все страны в первую очередь независимы, с их государственностью, какими бы большими или маленькими они ни были, что со всеми странами нужно сотрудничать с уважением, отношения будут сложными. Особенно, если она все еще в состоянии бороться, отторгать территории, действовать агрессивно, вмешиваться в политическую ситуацию или выборы в других странах, эта страна, несомненно, будет всегда рассматриваться как агрессор", - добавила Д.Грибаускайте.