Об этом говорится в комментарии директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека российского МИД, уполномоченного по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Анатолия Викторова в связи с докладом Агентства ЕС по основным правам человека о проблеме меньшинств и дискриминации в ЕС.

"Несмотря на то, что впервые за последние годы в публикуемом Агентством документе значительное внимание уделено положению русскоязычного населения в Прибалтике, совершенно очевидно, что авторы намеренно совершили грубое методологическое нарушение, поставив в один ряд вновь прибывающих мигрантов и представителей русскоязычного меньшинства в Латвии, Литве и Эстонии, игнорируя различия в правовом статусе этих категорий населения", — говорится в комментарии.

По словам Викторова, "фактически констатируется, что на фоне тех проблем, с которыми сталкиваются цыгане и мигранты, положение русскоязычного меньшинства в Балтии является чуть ли не "привилегированным".

"Дескать, случаев проявления дискриминации там русских из-за этнического происхождения практически не выявлено, притеснения, связанные с этнической принадлежностью, отсутствуют, а незнание государственного языка на возможности трудоустройства якобы не влияет. Складывается впечатление, что статистические выкладки целенаправленно "подгонялись" под заранее намеченные результаты", — отмечает дипломат.

В МИД добавляют, что авторы "закрывают глаза на сохраняющийся на протяжении более чем двадцати лет позорный феномен массового безгражданства в Латвии и Эстонии, вследствие которого сотни тысяч людей лишены ряда политических, социальных и экономических прав". "Имеет место этническая нетерпимость по отношению к учащимся и педагогам русскоязычных учебных заведений, а также существует карательная практика штрафования языковыми инспекциями русскоговорящих жителей", — говорится в комментарии.

Викторов добавляет, что публикация доклада "выглядит особенно циничной на фоне многочисленных рекомендаций в адрес стран Прибалтики со стороны международных профильных правозащитных структур и институтов".

"Призываем руководство АОПЧ и Евросоюза более объективно и беспристрастно подходить к составлению "исследований", уделять пристальное внимание существующим уже не одно десятилетие на пространстве Евросоюза проблемам в области прав человека, а также предпринять практические шаги по их решению", — заключил он.

DELFI напоминает, что в ходе исследования положения проживающих в Литве людей, принадлежащих к национальным меньшинствам, которое проводилось в 2015 году, установлено, что только 23% национальных меньшинств считают распространённым проявление дискриминации по национальному признаку в Литве. 62% респондентов указали, что национальная дискриминация редка или очень редка.

В Литве проживают представители 154 национальностей, которые составляют 15% населения страны. В стране действует сеть учреждений дошкольного, школьного и неформального образования на языках национальных меньшинств. Представители национальных меньшинств могут углублять знания языка в высших учебных заведениях страны.