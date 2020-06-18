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МИД Литвы в четверг заявила представителю посольства России протест в связи с попытками этой страны реабилитировать пакт Молотова-Риббентропа и тайные протоколы к нему.
МИД Литвы заявил России протест из-за попыток реабилитировать пакт Молотова-Риббентропа
© DELFI (A.Didžgalvio nuotr.)

Вызванному в МИД представителю посольства была выражена глубокая обеспокоенность в связи с рассматривающимся в Государственной Думе России законопроектом, целью которого является отмена решения Съезда народных депутатов СССР 1989 года о признании тайных протоколов пакта Молотова-Риббентропа юридически необоснованными и недействительными, сообщил МИД.

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Вице-министр иностранных дел Далюс Чекуолис обратил внимание на то, что сговор двух диктаторов, который сейчас пытаются реабилитировать, был не раз осужден не только международным сообществом, но и самой Россией.

Он также выразил надежду, что Думе РФ достанет мудрости отклонить проект, возвращающий сегодняшнюю Россию назад, в тоталитарное прошлое.

В парламенте России зарегистрирована инициатива отозвать принятое тридцать лет назад осуждение пакта Молотова-Риббентропа.

23 августа 1939 года министры ИД Германии и Советского Союза подписали договор о ненападении - так называемый пакт Молотова-Риббентропа, а также секретные протоколы к нему.

В соответствии с ними, советы и нацисты накануне Второй мировой войны разделили между собой страны Балтии и Польшу на сферы влияния. Вскоре после подписания пакта началась Вторая мировая война, Литва и Польша были оккупированы.

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