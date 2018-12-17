Средства будут переведены Бюро главного комиссара по делам беженцев ООН, сообщило ведомство.
Это бюро опубликовало план гуманитарной помощи Украине, в этом году он составляет 187 млн долларов США, однако реализован всего на 38%.
По данным ООН, конфликт на Востоке Украины непосредственно затронул 4,4 млн человек, 3,5 млн требуется гуманитарная помощь, 10 тыс. 334 человека погибли, а 24 тыс. 901 ранены.
В этом году МИД Литвы выделил на гуманитарную помощь Украине, Йемену, Сирии, Сомали, Мали, Гватемале, палестинским беженцам, Бюро главного комиссара ООН по делам беженцев и Центральному фонду быстрого реагирования ООН в целом 295 тыс. евро.
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