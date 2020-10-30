В ноте указано, что было нарушено межправительственное соглашение Литвы и Беларуси о пунктах пересечения границы.

"Беларусь после обеда в четверг в одностороннем порядке, не уведомив Литву, и в нарушение предусмотренных в двустороннем договоре процедур частично закрыла границу с Литвой", - говорится в сообщении МИД о ноте протеста.

В ноте содержится просьба объяснить данное нарушение договора и обеспечить, чтобы такие нарушения в будущем не повторялись.

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Беларусь после обеда в четверг закрыла границу с Литвой для пассажирского транспорта, мотивируя требованиями безопасности из-за коронавируса.

В страну не могли въехать ни белорусы, ни иностранцы, однако движение грузового транспорта ограничено не было.

Сейчас, по данным литовских пограничников, белорусы могут въехать в страну.

"Движение идет. Белорусские пограничники пропускают на свою территорию и выпускают белорусов. (...) Видите ли, вчера были такие случаи, когда Беларусь не впустила своих граждан с постоянными видами на жительство в Литве и Эстонии, вообще, вчера была такая растерянность с белорусской стороны", - сказал в пятницу BNS глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.

По его словам, в эту страну также могут въехать иностранцы, у которых есть трудовые визы, трудовой договор или вид на жительство в Беларуси. Других иностранцев не пропускают.

"Есть ограничения для иностранцев, которые просто так едут (...) Были такие случаи, когда граждане Украины ехали из Литвы в Беларусь и их не пустили", - прокомментировал Р. Любаевас.

В Беларуси более двух месяцев продолжаются акции протеста против авторитарного президента Александра Лукашенко, сфальсифицировавшего результаты выборов.