"Возможно, это была комплексная кибернетическая и информационная атака", - сказано в заявлении МИД. Линкявичюс критические оценивает процессы, происходящие в Беларуси после фальсифицированных президентских выборов.

Он неоднократно публично называл Александра Лукашенко бывшим президентом Беларуси и жестко высказывался против насилия в отношении протестующих мирных жителей.

На заявления Линкявичюса о режиме Лукашенко ранее отреагировал и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он заявил, что Литва использует недемократические методы и неуважительно относится к суверенитету Беларуси, пытается дестабилизировать обстановку в Беларуси.

Против МИД Литвы ранее неоднократно организовывались кибератаки.