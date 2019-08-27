"Удивляют высказывания белорусского МИД, появившиеся в публичном пространстве, как по поводу БелАЭС, так и по поводу Игналинской АЭС", – говорится в комментарии министерства, присланном BNS.
Министерство отмечает, что внимание Беларуси к безопасности этих двух атомных объектов не выглядит объективным.
"Можно лишь порадоваться тому, что белорусский МИД отмечает нашу прозрачность по Игналинской АЭС и публикуемую информацию о даже самых малых недостатках, которые выявляет литовский регулятор атомной безопасности (ГИБАЭ – BNS), все эти недостатки эффективно устраняются. Между тем, о серьезных инцидентах на БелАЭС белорусская и международная общественность обычно узнают из прессы", – аргументирует литовское внешнеполитическое ведомство.
Как уже сообщалось ранее, в распространенном во вторник сообщении посольство Беларуси утверждало, что Литва должна озаботиться реализацией международных рекомендаций на Игналинской АЭС.
"Европейские ведомства атомной безопасности после стресс-тестов рекомендовали Литве провести анализ безопасности бассейнов для хранения отработанного топлива ИАЭС, и исследовать случаи "не проектного" землетрясения. И Литва не сделала этого, ограничилась консервативными оценками. Для реализации оставшихся рекомендаций Литве потребовалось почти шесть лет", – говорится в сообщении.
По сообщению посольства, Беларусь также отмечает недостаток информации о нарушениях, якобы имевших место при строительстве ИАЭС.
В заявлении белорусского посольства уделяется внимание и строящейся у границы с Литвой БелЭАС, в нем утверждается, что "проект белорусской станции является единственным, выдержавшим новейшие стресс-тесты, можно сказать по беспощадным стандартам".
В минувшую пятницу Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) Литвы заявила, что из обнародованного белорусскими ведомствами плана выполнения рекомендаций по итогам проведения стресс-тестов Белорусской АЭС (БелАЭС) предварительно видно, что до намеченного ввода станции в эксплуатацию проводить их в жизнь не намечается.
Правительство Литвы утверждает, что БелАЭС строится без соблюдения стандартов безопасности и экологии. Минск претензии отметает.
Игналинская АЭС была остановлена в конце 2009 года, работы по ее закрытию планируется завершить к 2038 году.
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