Противопоставление геноцида евреев и антисоветского противостояния в Литве в данном контексте совершенно неприемлемо и служит искажению истории страны.

По данным МИД, остается лишь сожалеть в связи с подобными заявлениями ЕЕК.

DELFI напоминает, что Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) строго осудил выпады против писателя Руты Ванагайте которая писала о роли литовцев во время Холокоста, угрозы в ее адрес и решение изъять и больше не печатать ее книги.

ЕЕК возглавляет противоречивый и близкий Кремлю российский олигарх Моше Кантор.