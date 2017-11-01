Противопоставление геноцида евреев и антисоветского противостояния в Литве в данном контексте совершенно неприемлемо и служит искажению истории страны.
По данным МИД, остается лишь сожалеть в связи с подобными заявлениями ЕЕК.
DELFI напоминает, что Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) строго осудил выпады против писателя Руты Ванагайте которая писала о роли литовцев во время Холокоста, угрозы в ее адрес и решение изъять и больше не печатать ее книги.
ЕЕК возглавляет противоречивый и близкий Кремлю российский олигарх Моше Кантор.
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