Министерство иностранных дел Литвы, реагируя на заявления Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) о Руте Ванагайте, распространило пресс-релиз, в котором утверждает, что Литва уже много лет работает в сфере исследования Холокоста и образования, консультируется с международными еврейскими организациями, включая Всемирный еврейский конгресс и ЕЕК.
© DELFI / Tomas Vinickas

Противопоставление геноцида евреев и антисоветского противостояния в Литве в данном контексте совершенно неприемлемо и служит искажению истории страны.

По данным МИД, остается лишь сожалеть в связи с подобными заявлениями ЕЕК.

DELFI напоминает, что Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) строго осудил выпады против писателя Руты Ванагайте которая писала о роли литовцев во время Холокоста, угрозы в ее адрес и решение изъять и больше не печатать ее книги.

ЕЕК возглавляет противоречивый и близкий Кремлю российский олигарх Моше Кантор.

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