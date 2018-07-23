Министерство иностранных дел Литвы назвало решение правоохранительных органов Российской Федерации возбудить уголовные дела в отношении литовских судей и прокуроров, ведущих дело о событиях 13 января 1991 года, открытым давлением на Литву, ее суды и сотрудников правоохраны.
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"К сожалению, Российская Федерация все больше втягивается в омут советского прошлого, где ни человеческая жизнь, ни свобода, ни суверенитет соседних стран не уважались", - говорится в заявлении МИД.

"Российские правоохранительные структуры со всё нарастающим ускорением превращаются в репрессивный аппарат, которые вместо присущей демократическим государствам роли противовеса власти, становятся орудием ее самоуправства", - отмечается в заявлении.

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Так МИД реагировал на решение Следственного комитета РФ начать уголовное преследование литовских судей и прокуроров по статье "о привлечении к ответственности бесспорно невиновного лица".

По мнению МИД, литовскому суду бросается обвинение в том, что дело в отношении организаторов и участников агрессии 13 января не базируется на объективных доказательствах, отдает особым цинизмом, поскольку Россия сама отказалась сотрудничать по делам 13 января и об убийстве литовских должностных лиц в Медининкай.

"(Россия) активно скрывала и покрывала руководителей и исполнителей вооруженных действий против мирных жителей и должностных лиц, предприняла все возможные средства для того, чтобы они могли избежать ответственности. Риторика Следственного комитета РФ искажает факты, стремится закрепить альтернативную реальность", - отмечается в заявлении МИД.

Министерство подчеркивает, что суд решит вопрос о наказании обвиняемых по делу о событиях 13 января, а приговор по делу об убийствах в Медининкай уже оглашен.

"Литва и далее будет прилагать все усилия для того, чтобы правосудие по делам о событиях 13 января и по делу Медининкай было осуществлено", - утверждает министерство.

МИД напоминает о сотнях тысяч жителей России, которые в те трагические дни января 1991 года вышли спонтанно на улицы Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, чтобы выразить таким образом неодобрение преступных действий советской армии и местных коллаборантов в Вильнюсе.

"Мы видим сегодняшнее решение Следственного комитета РФ как подстрекающее раздор в нашем обществе и не отражающее истинной позиции жителей России по этому вопросу. Подобные действия Российской Федерации вредят двухсторонним отношениям", - добавил МИД.

Генпрокуратура Литвы предлагает признать бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова виновным в преступлениях против человечности во время событий 13 января и предлагает наказать его пожизненным заключением. Пожизненное заключение также предлагается в качестве наказания и еще пяти обвиняемым в преступлениях против человечности и военных преступлениях - среди них и бывшему офицеру КГБ Михаилу Головатову.

Оставшихся обвиняемых, то есть 61 лицо, прокуроры просят признать виновными в совершении преступлений против человечности и военных преступлениях и наказать их лишением свободы сроками от 12 до лет с отбыванием в исправительной колонии.

Перед судом в Литве предстали лишь два обвиняемых.

13 января 1991 года советские власти пытались силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.

При занятии советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

По делу 13-ого января в 1999 году по обвинениям в создании антигосударственных организаций и совершении прочих преступлений уже были осуждены шесть человек.

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