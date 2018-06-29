"МИД сожалеет в связи с заявлением посольства Российской Федерации в Литве, которым не было разрешено проведение 17-ой молодежной экспедиции "Миссия - Сибирь" к местам захоронения литовских ссыльных в России, которую предполагалось провести 17 июля - 1 августа", - говорится в сообщении министерства.

Мотив российского посольства – литовская сторона якобы создает искусственные препятствия, которые мешают присматривать за советскими могилами и монументами.

27 июня была утверждена новая редакция правил присмотра за недвижимым культурным наследием в Литве, которое имеет значение для других стран. Новые правила подробно регламентируют порядок присмотра за могилами представителями других стран. Это безопасный, прозрачный, эффективный и законный порядок в рамках действующих в Литве законов. Однако посольство России в Литве решило предпринять необоснованные и непропорциональные меры в отношении инициативы "Миссия - Сибирь".

МИД считает, что этот демарш - не что иное, как попытка оказать давление на процесс принятия решений внутри Литвы и заставить создать межгосударственное соглашение, не отвечающее национальным интересам Литвы. Приравнивание присмотра посольством РФ за могилами советских воинов и приведения в порядок могил литовских ссыльных в России, которое является проявлением общественной инициативы, необосновано.

Деятельность "Миссии - Сибирь" не связана с политикой - это чисто гражданская, общественная, гуманистическая инициатива, цель которой - почтить память жертв советских репрессий, ссылок и сохранить места их захоронения.

Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с приостановкой литовского проекта "Миссия Сибирь" было размещено на сайте посольства РФ в Литве.

В нем говорится, что "указанная мера будет действовать до тех пор, пока литовская сторона не предоставит реальную возможность возобновления военно-мемориальной деятельности в Литве".

Россия обвиняет Литву в "ужесточении позиции в вопросах мемориальной деятельности России на территории Литвы".

"Под предлогом разработки в Министерстве культуры Литовской Республики новой редакции "Правил благоустройства значимого для иностранных государств недвижимого культурного наследия" оказались фактически заморожены все ремонтно-восстановительные работы, планируемые в текущем году на захоронениях советских воинов", - заявила Захарова.

Посольство России отмечает, что в Литве похоронено около 80 000 советских военных и больше 200 000 военнопленных. О местах их захоронения заботится российская сторона, которая вместе с литовцами составила проект межправительственного соглашения о местах захоронения жертв войн и репрессий.

По сведениям портала, несмотря на то, что Россия обвиняет Литву в нежелании подписывать это соглашение, сама она его тоже не подписывает. Правда, российское посольство напоминает, что в соглашении предусмотрена связь между присмотром за местами захоронений советских военных в Литве и "присмотром за могилами ссыльных литовцев в России".

Посольство России недовольно и вниманием литовской разведки и политиков к вопросу финансирования работ по присмотру за местами захоронения Кремлем.

Посольство России утверждает, что как только в Литве в ступили в силу новые правила, мэрии литовских городов стали самовольно ремонтировать и даже снимать мемориальные доски.

Однако литовская сторона уверяет, что самодеятельностью занимается именно российская сторона. К примеру, на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе на территории, выделенной под могилы для ветеранов войны без согласования с соответствующими ведомствами в 2017 году перезахоронили останки нескольких человек и установили памятники.

По словам директора Департамента культурного наследия Дианы Варнайте, одни останки привезены из Тракайского, а другие - Швенченского района. Но точно ли это останки военных, представители департамента не знают, поскольку останки перезахоронили без ведома специалистов и без проведения соответствующих исследований. А когда речь зашла о возможном демонтаже памятника, против этого восстали и Союз русских, и посольство России, которое официально упомянуло о возможном мщении – остановке "Миссии - Сибирь".

