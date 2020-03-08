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8 марта МИД Литвы рекомендовал жителям воздержаться от поездок в Италию из-за угрозы коронавируса.
МИД Литвы рекомендует жителям воздержаться от поездок в Италию
© AFP / Scanpix

"Мы не рекомендуем ездить в эту страну", – сообщается на сайте МИДа.

Правительство Италии в воскресенье сообщило, что объявляет карантин во всем регионе Ломбардии и в 14 провинциях северной и центральной Италии, включая Милан и Венецию.

Проект постановления предусматривает, что въезд в названные провинции и выезд из них будет возможен только "по серьезным и неотложным причинам", в том числе по работе или семейным обстоятельствам.

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Ожидается, что в затронутых провинциях из-за угрозы распространения коронавируса также будут закрыты школы всех уровней, музеи, лыжные трассы, бассейны, тренажерные залы, социальные и культурные центры, бары и рестораны.

В Италии коронавирус унес жизни 230 человек.

ru.DELFI.lt
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