МИД Литвы рекомендует отправляющимся в Италию соблюдать меры безопасности

В обновленной в понедельник консульской информации отмечается, что рекомендуется не посещать некоторые находящиеся в Ломбардии городки к югу от Милана и ряд муниципалитетов в провинции Венето.

В Ломбардии не рекомендуется посещать Кодоньо, Кастильоне д'Адду, Касальпустерленго, Фомбио, Малео, Сомалью, Бертонико, Терранова дей Пассерини, Кастельгерундо, Сан-Фиорано. В регионе Венето – Во’ Эуганео, Миру. Эти муниципалитеты находятся на карантине, въезд и выезд из них временно запрещен.

В этих двух регионах вспышек коронавируса остановлены все публичные мероприятия, не действуют музеи и школы.

МИД сообщает, что в данный момент движение в Шенгенском пространстве не ограничено, однако находящимся в Италии рекомендуют следить за ситуацией.

Рекомендуется часто мыть руки, избегать прикосновений руками глаз, носа, рта, а также поддерживать расстояние минимум в метр от других лиц, особенно с признаками инфекции дыхательных путей.

При кашле и чихе рекомендуется прикрывать рот и нос салфеткой, а не рукой.

При плохом самочувствии рекомендуется оставаться дома, за исключением необходимости медицинской помощи, также рекомендуется избегать контактов с окружающими, если ухудшается самочувствие.

Кроме того, при болезни рекомендуется отказаться от поездки.

В Италии в понедельник зарегистрировано 219 случаев заражения, из них пять смертельных исходов. В Ломбардии – 167 случаев заражения, в Венето 26.

Сейчас вспышка коронавируса в Италии крупнейшая в Европе.