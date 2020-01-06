МИД Литвы призывает граждан страны не ездить в Ирак

В связи с повышением напряжения на Ближнем Востоке после убийства в Багдаде известного иранского генерала, Министерство иностранных дел Литвы призвало литовских граждан не ездить в Ирак.
Kruvini protestai Irake pareikalavo aukų
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В рекомендации литовских путешественникам ведомство указывает, что после убийства Касема Солеймани "возможна дальнейшая эскалация событий".

"Мы рекомендуем литовским гражданам, находящимся в Ираке, прибегнуть к особым мерам осторожности, постоянно следить за сообщениями компетентных органов и соблюдать инструкции, постоянно следить за информацией о положении в стране, публикуемой СМИ, избегать мест протестов и массовых скоплений людей, быть бдительными", – говорится в рекомендации.

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Ранее МИД не рекомендовал гражданам поездки в некоторые части Ирака.

Министерство также оценивает ситуацию по рекомендациям отправляющимся в Иран, сказала BNS представитель министра по связям с общественностью Раса Якилайтене.

По ее словам, в целом в Ираке и Иране находятся около 50 литовских граждан.

В минувшую пятницу во время атаки американского беспилотника под аэропортом Багдада погибли командующий спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), предназначенного для проведения спецопераций за пределами Иран, Касем Сулеймани и заместитель командующего военизированной сети "Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Муханди.

Иран обещал отомстить за эту операцию, а иракский парламент потребовал вывести иностранных военных.

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