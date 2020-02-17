aA
Министерство иностранных дел Литвы предупреждает желающих отправиться в Китай: в отношении иностранцев в этой стране может применяться домашний карантин.
МИД Литвы предупреждает намеревающихся отправиться в Китай: их может ждать карантин
© Imago / Scanpix

В связи с быстро распространяющимся новым коронавирусом МИД в целом рекомендует временно не ездить в Китай.

Министерство, обновившее в понедельник рекомендацию, отмечает, что с минувшей пятницу в целях предотвращения распространения вируса в Пекине и в большинстве провинций этой страны в отношении иностранцев и жителей, прибывающих из других регионов, может применяться 14-дневный карантин.

Ссылаясь на информацию китайских ведомств, МИД предупреждает, что перед возвращением в Пекин лица обязаны заранее информировать о планах своей поездки место работы и органы власти, находящиеся в Пекине и его пригородах.

Статьи по теме:
В Каунасскую больницу из Алитуса доставили мужчину, который ездил в Китай
Число умерших от коронавируса превысило в Китае 1500 человек  (1)

В Пекине также ограничено свободное передвижение людей в городе, в публичных учреждениях усилены замеры температуры тела. В большинстве городов остановлен общественный транспорт, работа учреждений, нарушено международное сообщение.

Находящимся сейчас в Китае министерство рекомендует следить за ситуацией, в случае ухудшения не оставаться в этой стране. В связи с жесткими мерами по предотвращению распространения вируса могут возникнуть трудности при выезде из страны.

Отмечается, что люди с признаками болезни или повышенной температурой могут быть задержаны в китайский аэропортах на карантин.

Некоторые государства уже заявили, что не разрешают въезд на свои территории лицам, прибывающим из Китая, поэтому, перед выездом из Китая в другие государства, МИД призывает оценивать возможные риски.

Общее количество смертельных исходов от коронавируса выросло до 1770, а в мире количество официально зараженных почти достигло 71 тысячу.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Пути назад нет: налог на загрязняющие окружающую среду автомобили в Литве будет ежегодным (75)

С 2023 года в Литве введут ежегодный налог на...

Литва окончательно проиграла спор с "Газпромом" о компенсации в 1,4 млрд евро (135)

Литва окончательно проиграла продолжавшийся почти...

Оператор мобильной связи в Литве два года присылал счета умершему человеку (63)

"У меня с оператором Tele2 сложилась странная ситуация....

Zigmantas Balčytis, Rolandas Valiūnas, Gintautas Pangonis, Rimantas Sinkevičius Laisvėje gyvenantys Lietuvos stumbrai

На охоте, во время которой застрелили зубра, присутствовали депутат парламента, а также представители Grigeo, Biovela (22)

На охоте в Паневежском районе, во время которой...

В Каунасскую больницу из Алитуса доставили мужчину, который ездил в Китай

В Каунасскую клиническую больницу из Алитуса...

|Maža didelių žinių kaina