МИД Литвы предупреждает намеревающихся отправиться в Китай: их может ждать карантин

В связи с быстро распространяющимся новым коронавирусом МИД в целом рекомендует временно не ездить в Китай.
Министерство, обновившее в понедельник рекомендацию, отмечает, что с минувшей пятницу в целях предотвращения распространения вируса в Пекине и в большинстве провинций этой страны в отношении иностранцев и жителей, прибывающих из других регионов, может применяться 14-дневный карантин.
Ссылаясь на информацию китайских ведомств, МИД предупреждает, что перед возвращением в Пекин лица обязаны заранее информировать о планах своей поездки место работы и органы власти, находящиеся в Пекине и его пригородах.
В Пекине также ограничено свободное передвижение людей в городе, в публичных учреждениях усилены замеры температуры тела. В большинстве городов остановлен общественный транспорт, работа учреждений, нарушено международное сообщение.
Находящимся сейчас в Китае министерство рекомендует следить за ситуацией, в случае ухудшения не оставаться в этой стране. В связи с жесткими мерами по предотвращению распространения вируса могут возникнуть трудности при выезде из страны.
Отмечается, что люди с признаками болезни или повышенной температурой могут быть задержаны в китайский аэропортах на карантин.
Некоторые государства уже заявили, что не разрешают въезд на свои территории лицам, прибывающим из Китая, поэтому, перед выездом из Китая в другие государства, МИД призывает оценивать возможные риски.
Общее количество смертельных исходов от коронавируса выросло до 1770, а в мире количество официально зараженных почти достигло 71 тысячу.
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