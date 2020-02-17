МИД Литвы предупреждает намеревающихся отправиться в Китай: их может ждать карантин

В связи с быстро распространяющимся новым коронавирусом МИД в целом рекомендует временно не ездить в Китай.

Министерство, обновившее в понедельник рекомендацию, отмечает, что с минувшей пятницу в целях предотвращения распространения вируса в Пекине и в большинстве провинций этой страны в отношении иностранцев и жителей, прибывающих из других регионов, может применяться 14-дневный карантин.

Ссылаясь на информацию китайских ведомств, МИД предупреждает, что перед возвращением в Пекин лица обязаны заранее информировать о планах своей поездки место работы и органы власти, находящиеся в Пекине и его пригородах.

В Пекине также ограничено свободное передвижение людей в городе, в публичных учреждениях усилены замеры температуры тела. В большинстве городов остановлен общественный транспорт, работа учреждений, нарушено международное сообщение.

Находящимся сейчас в Китае министерство рекомендует следить за ситуацией, в случае ухудшения не оставаться в этой стране. В связи с жесткими мерами по предотвращению распространения вируса могут возникнуть трудности при выезде из страны.

Отмечается, что люди с признаками болезни или повышенной температурой могут быть задержаны в китайский аэропортах на карантин.

Некоторые государства уже заявили, что не разрешают въезд на свои территории лицам, прибывающим из Китая, поэтому, перед выездом из Китая в другие государства, МИД призывает оценивать возможные риски.

Общее количество смертельных исходов от коронавируса выросло до 1770, а в мире количество официально зараженных почти достигло 71 тысячу.