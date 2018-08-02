Министерство предлагает это в связи с приближением 10-й годовщины российско-грузинской войны.
В последнее время большой отклик в международном масштабе вызвали убийства на оккупированных территориях страны грузин Гиги Отхозория и Арчила Татунашвили.
По данным МИД, грузинским должностным лицам там препятствуют в проведении расследования и отправлении правосудия, в то время как нарушения прав человека в России "разрушают безопасность и создают напряжённость в регионе".
В июне этого года грузинское правительство объявило о применении санкций против лиц по так называемому "списку Отхозория-Татунашвили".
"2 августа 2018 года Министерство иностранных дел Литвы, принимая во внимание просьбу Грузии, обратилось в Департамент миграции с предложением применить литовские национальные ограничительные меры в отношении этих лиц", - говорится в сообщении МИД Литвы.
После войны 2008 года Москва признала независимость отделившейся в прошлом веке от Грузии Южной Осетии и ещё одного отделившегося региона - Абхазии.
Россия постоянно держит тысячи своих войск на военных базах этих территорий. Международное сообщество Абхазию и Южную Осетию считает оккупированными грузинскими территориями.
В утверждённый Грузией список входят 33 человека, в том числе руководитель КГБ Южной Осетии Алик Табоев, заместитель главного прокурора Алхагори Давид Гурциев, другие должностные лица, преступники.
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