Министерство иностранных дел (МИД) Литвы в четверг предложило Департаменту миграции ввести санкции в отношении лиц, которые способствовали нарушениям прав человека на оккупированных территориях Грузии.
© AP / Scanpix

Министерство предлагает это в связи с приближением 10-й годовщины российско-грузинской войны.

В последнее время большой отклик в международном масштабе вызвали убийства на оккупированных территориях страны грузин Гиги Отхозория и Арчила Татунашвили.

По данным МИД, грузинским должностным лицам там препятствуют в проведении расследования и отправлении правосудия, в то время как нарушения прав человека в России "разрушают безопасность и создают напряжённость в регионе".

В июне этого года грузинское правительство объявило о применении санкций против лиц по так называемому "списку Отхозория-Татунашвили".

"2 августа 2018 года Министерство иностранных дел Литвы, принимая во внимание просьбу Грузии, обратилось в Департамент миграции с предложением применить литовские национальные ограничительные меры в отношении этих лиц", - говорится в сообщении МИД Литвы.

После войны 2008 года Москва признала независимость отделившейся в прошлом веке от Грузии Южной Осетии и ещё одного отделившегося региона - Абхазии.

Россия постоянно держит тысячи своих войск на военных базах этих территорий. Международное сообщество Абхазию и Южную Осетию считает оккупированными грузинскими территориями.

В утверждённый Грузией список входят 33 человека, в том числе руководитель КГБ Южной Осетии Алик Табоев, заместитель главного прокурора Алхагори Давид Гурциев, другие должностные лица, преступники.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Политика

Сквярнялис услышал заверения конгрессменов США по вопросу безопасности (4)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис , в четверг...

МИД Литвы предлагает ввести санкции в отношении нарушителей прав человека в Грузии (15)

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы в четверг...

Сменился командир международного батальона НАТО в Литве (1)

В четверг сменился командующий дислоцированного в...

Ландсбергис не согласен: предложение признать компартию Литвы преступной – раскол (76)

Лидер партии Союз Отечества-Христианские демократы...

Премьер Литвы: Титов заслуживет импичмента (97)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что...

TOP новостей

Новые требования: кто будет проверять карманы, а кто качество еды в тарелках детей? (18)

С 1 сентября 2018 года в детских садах и школах Литвы не...

Ландсбергис не согласен: предложение признать компартию Литвы преступной – раскол (76)

Лидер партии Союз Отечества-Христианские демократы...

Глава ассоциации клиентов банков о решении Swedbank: это сортировка людей (26)

Самый крупный банк Литвы Swedbank с 1 августа начинает...

Науседа призывает не расслабляться: один признак грядущего кризиса уже налицо (20)

Экономист, советник президента банка SEB Гитанас...

"Черный список" больниц: в какие из них лучше не попадать  35 учреждений (39)

Главы районных больниц заявляют, что борются за свое...