Министерство предлагает это в связи с приближением 10-й годовщины российско-грузинской войны.

В последнее время большой отклик в международном масштабе вызвали убийства на оккупированных территориях страны грузин Гиги Отхозория и Арчила Татунашвили.

По данным МИД, грузинским должностным лицам там препятствуют в проведении расследования и отправлении правосудия, в то время как нарушения прав человека в России "разрушают безопасность и создают напряжённость в регионе".

В июне этого года грузинское правительство объявило о применении санкций против лиц по так называемому "списку Отхозория-Татунашвили".

"2 августа 2018 года Министерство иностранных дел Литвы, принимая во внимание просьбу Грузии, обратилось в Департамент миграции с предложением применить литовские национальные ограничительные меры в отношении этих лиц", - говорится в сообщении МИД Литвы.

После войны 2008 года Москва признала независимость отделившейся в прошлом веке от Грузии Южной Осетии и ещё одного отделившегося региона - Абхазии.

Россия постоянно держит тысячи своих войск на военных базах этих территорий. Международное сообщество Абхазию и Южную Осетию считает оккупированными грузинскими территориями.

В утверждённый Грузией список входят 33 человека, в том числе руководитель КГБ Южной Осетии Алик Табоев, заместитель главного прокурора Алхагори Давид Гурциев, другие должностные лица, преступники.