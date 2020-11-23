В субботу в Грузии состоялся второй тур выборов, однако в новом парламенте отказалась работать оппозиция, бойкотировавшая эти выборы.

В воскресенье МИД Литвы поздравил жителей Грузии, "выразивших волю на парламентских выборах, состоявшихся по новой избирательной системе, которая предоставляет возможность более широкому спектру сил быть представленными в парламенте нового созыва".

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Все оппозиционные партии считают состоявшиеся 31 октября выборы сфальсифицированными и организуют массовые протесты, призывая повторить всеобщее голосование.

"Согласно оценкам международных наблюдателей, в избирательном процессе были недостатки и нарушения, которые мы призываем рассмотреть. Это важно не только для того, чтобы развеять сомнения в этих выборах, но и для обеспечения прозрачности избирательного процесса в будущем", – оценило ситуацию внешнеполитическое ведомство Литвы.

Также утверждается, что "открытый и прозрачный диалог является важным для поиска конструктивных решений, взаимного доверия и работы политиков в парламенте".

"Парламент является основным органом принятия решений и политических дискуссий любого демократического государства, поэтому мы надеемся на эффективно работающий парламент и правительство, способные принимать решения, отвечающие интересам людей, как в связи с вызовами последнего времени, так и по реформам, в свете реализации Ассоциативного соглашения между Грузией и ЕС", – говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что Литва "не сомневается в будущем свободной, независимой и демократической Грузии". "Мы продолжаем тесное сотрудничество с Грузией и останемся последовательными сторонниками избранного Грузией пути в ЕС и НАТО", – отметило министерство.