"Отзыв продлен до отдельного решения", - сказала BNS пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене.
Это решение принято в четверг по истечении срока отзыва посла для консультаций. В прошлый четверг министр ИД Линас Линкявичюс принял решение отозвать посла в Вильнюс на неделю.
Министерство утверждает, что Р. Мотузас отозван из-за его статуса специального свидетеля в расследовании о непрозрачной выдаче визы и угроз после вынесения приговора в деле 13 января.
Статус спецсвидетеля присваивается в том случае, если лицо опрашивается о его действиях, но оснований для предъявления подозрений недостаточно.
В деле о торговле влиянием литовская правоохрана предъявила подозрения бывшему долголетнему дипломату, главе Литовской ассоциации палат торговли, промышленности и ремесел Римантасу Шидлаускасу, гражданину России, владельцу банка Ринату Насырову и предпринимателю Альбинасу Беляускасу.
Прокуроры подозревают, что Р. Шидлаускас за взятку пообещал повлиять на определенных лиц с тем, чтобы Р. Насырову была выдана шенгенская виза.
Визы Р. Насырову и его сыну в конце марта были выданы в посольстве Литвы в Москве на основании письменного приглашения Р. Шидлаускаса, адресованного Р. Мотузасу. О таком документе Р. Шидлаускас информировал Р. Мотузаса по телефону, что подтвердил сам посол.
Защитник Р. Шидлаускаса отрицает подозрения в получении взятки.
Литва в апреле попросила Россию обеспечить безопасность литовского дипломатического представительства в Москве после того, как посольство получило подписанное ветеранами российских спецслужб и представляющимися патриотами лицами письмо с призывом к сотрудникам посольства в течение месяца покинуть страну, в противном случае возникнет угроза для безопасности их и членов их семей.
Это письмо поступило в посольство Литвы спустя несколько недель после того, как Вильнюсский окружной суд осудил в деле 13 января 67 граждан России, Беларуси и Украины на лишение свободы сроком от 4-х до 14-и лет.
Россия пока не усилила охрану посольства Литвы, указала Р. Якилайтене.
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