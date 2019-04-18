Посол в России Ремигиюс Мотузас остается отозванным из России "до отдельного решения", сообщил в четверг МИД Литвы.
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Отзыв продлен до отдельного решения", - сказала BNS пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене.

Это решение принято в четверг по истечении срока отзыва посла для консультаций. В прошлый четверг министр ИД Линас Линкявичюс принял решение отозвать посла в Вильнюс на неделю.

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Министерство утверждает, что Р. Мотузас отозван из-за его статуса специального свидетеля в расследовании о непрозрачной выдаче визы и угроз после вынесения приговора в деле 13 января.

Статус спецсвидетеля присваивается в том случае, если лицо опрашивается о его действиях, но оснований для предъявления подозрений недостаточно.

В деле о торговле влиянием литовская правоохрана предъявила подозрения бывшему долголетнему дипломату, главе Литовской ассоциации палат торговли, промышленности и ремесел Римантасу Шидлаускасу, гражданину России, владельцу банка Ринату Насырову и предпринимателю Альбинасу Беляускасу.

Прокуроры подозревают, что Р. Шидлаускас за взятку пообещал повлиять на определенных лиц с тем, чтобы Р. Насырову была выдана шенгенская виза.

Визы Р. Насырову и его сыну в конце марта были выданы в посольстве Литвы в Москве на основании письменного приглашения Р. Шидлаускаса, адресованного Р. Мотузасу. О таком документе Р. Шидлаускас информировал Р. Мотузаса по телефону, что подтвердил сам посол.

Защитник Р. Шидлаускаса отрицает подозрения в получении взятки.

Литва в апреле попросила Россию обеспечить безопасность литовского дипломатического представительства в Москве после того, как посольство получило подписанное ветеранами российских спецслужб и представляющимися патриотами лицами письмо с призывом к сотрудникам посольства в течение месяца покинуть страну, в противном случае возникнет угроза для безопасности их и членов их семей.

Это письмо поступило в посольство Литвы спустя несколько недель после того, как Вильнюсский окружной суд осудил в деле 13 января 67 граждан России, Беларуси и Украины на лишение свободы сроком от 4-х до 14-и лет.

Россия пока не усилила охрану посольства Литвы, указала Р. Якилайтене.

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