Такой указ подписал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
"Министерство иностранных дел приняло решение прекратить сотрудничество с коммерческими посредниками в Российской Федерации, руководствуясь позитивной практикой других государств Шенгена, стремясь обеспечить более эффективный и прозрачный прием заявок на получение виз в консульских учреждениях", - отметил в ответе BNS департамент коммуникации и культурной дипломатии МИД.
Как говорится в сообщении, с коммерческими посредниками в России не сотрудничают Германия, Франция, Бельгия, Люксембург, Исландия, Словения, Латвия и Эстония.
Визовые службы могут сотрудничать с коммерческими посредниками только по вопросу Шенгенских виз.
По мнению МИД, отказ от посредников позволит сократить административную ношу литовских ведомств, участвующих в процессе выдачи виз. Поскольку коммерческие посредники должны быть аккредитованы, проверяться на месте, за ними должен осуществляться надзор, проверка представленных коммерческими посредниками документов, ежегодное обновление аккредитации и тому подобное.
"Кроме того, коммерческие посредники являются иностранными субъектами, поэтому для их проверки требуется особо много ресурсов", - утверждает МИД.
В прошлом году литовская визовая служба в России сотрудничала с 30 коммерческими посредниками. Представленные ими заявки на получение Шенгенской визы составили всего 3% заявок.
Сейчас в России действуют 17 визовых центров Литвы.
В этом году при выдаче виз от услуг коммерческих посредников Литва отказалась в Казахстане, Украине и Беларуси.
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