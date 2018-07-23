С февраля следующего года литовские визовые службы, при выдаче Шенгенских виз в России, откажутся от сотрудничества с коммерческими посредниками, которые занимаются продажей услуг, связанных с организацией поездок.
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Такой указ подписал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Министерство иностранных дел приняло решение прекратить сотрудничество с коммерческими посредниками в Российской Федерации, руководствуясь позитивной практикой других государств Шенгена, стремясь обеспечить более эффективный и прозрачный прием заявок на получение виз в консульских учреждениях", - отметил в ответе BNS департамент коммуникации и культурной дипломатии МИД.

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Как говорится в сообщении, с коммерческими посредниками в России не сотрудничают Германия, Франция, Бельгия, Люксембург, Исландия, Словения, Латвия и Эстония.

Визовые службы могут сотрудничать с коммерческими посредниками только по вопросу Шенгенских виз.

По мнению МИД, отказ от посредников позволит сократить административную ношу литовских ведомств, участвующих в процессе выдачи виз. Поскольку коммерческие посредники должны быть аккредитованы, проверяться на месте, за ними должен осуществляться надзор, проверка представленных коммерческими посредниками документов, ежегодное обновление аккредитации и тому подобное.

"Кроме того, коммерческие посредники являются иностранными субъектами, поэтому для их проверки требуется особо много ресурсов", - утверждает МИД.

В прошлом году литовская визовая служба в России сотрудничала с 30 коммерческими посредниками. Представленные ими заявки на получение Шенгенской визы составили всего 3% заявок.

Сейчас в России действуют 17 визовых центров Литвы.

В этом году при выдаче виз от услуг коммерческих посредников Литва отказалась в Казахстане, Украине и Беларуси.

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