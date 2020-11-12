"Мы уже и в устной форме информировали, и, конечно, информируем в письменной, поскольку в ситуации, когда не подтверждена новая методика, соответственно действует методика 2018 года, в ней как раз не предусмотрены возможности торговли электроэнергией с Россией, что латыши вроде бы и начали делать. Это объективные факты, их следует фиксировать", – сказал в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas глава МИД Линас Линкявичюс.

Латвия начала торговлю с Россией спустя несколько дней после того, как Литва прекратила торговлю электроэнергией с Беларусью сразу после запуска Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС) 3 ноября, хотя соединяющие две страны линии электропередачи по-прежнему передают физические потоки электроэнергии.

Согласно методике 2018 года, торговля электроэнергией через латвийско-российскую границу не осуществлялась.

Латвия утверждает, что, после прекращения торговли электроэнергией с Беларусью со стороны Литвы, начинает основываться на новой трехсторонней методике Латвии, Литвы и Эстонии о торговле с третьими странами.

В Литве эта методика вызвала большие дискуссии – ее одобрило Министерство энергетики, но не утвердил Государственный совет по регулированию энергетики, ее критикуют и победившие на выборах в Сейм консерваторы.

Методика позволяет импортировать определенное количество электроэнергии из России, однако у этой электроэнергии должна быть гарантия происхождения, доказывающая, что она произведена не белорусскими производителями.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас утверждает, что новая методика торговли Балтийских стран с Россией электроэнергией преградит доступ на рынок Балтийских стран коммерческому потоку электроэнергии из Беларуси. Он считает, что со стороны Литвы было наивным надеяться, на методику, которая бы не только не впускала белорусскую электроэнергию, но и не позволяла Латвии и Эстонии впускать российскую.

Консерваторы же считают, что в предложенной министром методике нет достаточных предохранителей, чтобы обеспечить отказ от закупки электроэнергии с БелАЭС. Они выступают за более строгое регулирование потоков, и более надежную систему сертификатов.

Л. Линкявичюс отметил, что переговоры с Латвией по инструментам бойкота электроэнергии с БелАЭС продолжаются.

"Мы постоянно обсуждаем с латышами, там, в чем-то не согласны, в чем-то согласны, это нормальный переговорный процесс, я думаю, что он и будет продолжаться", – сказал министр.

Л. Линкявичюс выступил через день после того, как Комитет по европейским делам сейма Литвы призвал правительство повысить давление на Латвию в вопросе торговли электроэнергией с Россией. Депутаты подозревают, что таким образом на литовский рынок может поступать электроэнергия, произведенная на Белорусской АЭС в Островце.