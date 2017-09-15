МИД Литвы: о пострадавших в Лондоне гражданах Литвы данных нет

Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что не располагает данными о пострадавших гражданах Литвы во время взрыва в лондонском метро.
Linas Linkevičius
© DELFI / Karolina Pansevič

"Мы осуждаем этот террористический инцидент и выражаем солидарность с жителями и правительством Соединенного Королевства. Силы духа всем пострадавшим. Мы должны оставаться едиными и продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом", - цитируются в заявлении министерства слова главы МИД Линаса Линкявичюса.

Министерство рекомендует гражданам Литвы, находящимся в Лондоне, быть бдительными, избегать станцию метро "Парсонс Грин", где произошел взрыв. Находящиеся в стране лица должны всегда иметь при себе действующие документы удостоверения личности и дорожные документы.

Министерство призывает граждан внимательно следить за рекомендациями британских ведомств и следовать им.

Полиция Великобритании сообщила, что пятничный взрыв в лондонском метро трактует как террористический инцидент.

По данным полиции, взрыв в поезде лондонского метрополитена, в результате которого в пятницу были ранены около 18 человек, вызвало самодельное взрывное устройство. Взрыв произошел на станции "Парсонс Грин" в 8.20 по местному времени (в 10.20 по литовскому).

BNS
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