МИД Литвы: о пострадавших в Лондоне гражданах Литвы данных нет

"Мы осуждаем этот террористический инцидент и выражаем солидарность с жителями и правительством Соединенного Королевства. Силы духа всем пострадавшим. Мы должны оставаться едиными и продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом", - цитируются в заявлении министерства слова главы МИД Линаса Линкявичюса. Министерство рекомендует гражданам Литвы, находящимся в Лондоне, быть бдительными, избегать станцию метро "Парсонс Грин", где произошел взрыв. Находящиеся в стране лица должны всегда иметь при себе действующие документы удостоверения личности и дорожные документы. Министерство призывает граждан внимательно следить за рекомендациями британских ведомств и следовать им. Полиция Великобритании сообщила, что пятничный взрыв в лондонском метро трактует как террористический инцидент. По данным полиции, взрыв в поезде лондонского метрополитена, в результате которого в пятницу были ранены около 18 человек, вызвало самодельное взрывное устройство. Взрыв произошел на станции "Парсонс Грин" в 8.20 по местному времени (в 10.20 по литовскому).

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.