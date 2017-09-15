"Мы осуждаем этот террористический инцидент и выражаем солидарность с жителями и правительством Соединенного Королевства. Силы духа всем пострадавшим. Мы должны оставаться едиными и продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом", - цитируются в заявлении министерства слова главы МИД Линаса Линкявичюса.
Министерство рекомендует гражданам Литвы, находящимся в Лондоне, быть бдительными, избегать станцию метро "Парсонс Грин", где произошел взрыв. Находящиеся в стране лица должны всегда иметь при себе действующие документы удостоверения личности и дорожные документы.
Министерство призывает граждан внимательно следить за рекомендациями британских ведомств и следовать им.
Полиция Великобритании сообщила, что пятничный взрыв в лондонском метро трактует как террористический инцидент.
По данным полиции, взрыв в поезде лондонского метрополитена, в результате которого в пятницу были ранены около 18 человек, вызвало самодельное взрывное устройство. Взрыв произошел на станции "Парсонс Грин" в 8.20 по местному времени (в 10.20 по литовскому).
МИД Литвы: о пострадавших в Лондоне гражданах Литвы данных нет
Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что не...
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