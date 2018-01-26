"Это не первый раз и не первый портал, который блокируется. Это не удивляет, однако расстраивает. Свобода слова является одной из основных демократических свобод; она укрепляет, а не ослабляет государство и общество", - ответила на запрос DELFI пресс-секретарь главы МИД Раса Якилайтене.

Напомним, что оппозиционный сайт charter97.org 24 января был заблокирован внутри страны.

Радзявичюс: действия белорусских властей ясны

Глава Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс утверждает, что сложившаяся ситуация связана не только с charter.org, в ноябре прошлого года был заблокирован другой популярный, основанный погибшим в Киеве в результате взрыва его автомобиля Павлом Шереметом, сайт "Белорусский партизан".

"Тенденции очень просты. Я иногда грустно шучу, что, чем больше теплеют экономические и политические отношения с ЕС и странами Европы, тем больше "замораживаются" права человека в Беларуси. Это уже не первый раз, а поскольку решение о блокировке сайта принято на уровне министерства, а не на уровне суда, что мне всегда не нравится, когда речь идет о странах, где говорят о демократических и правовых нормах, то это очевидно цензура", - утверждал Радзявичюс.

Другой момент, на который он обратил внимание, отсутствие конкретных объяснений причин блокировки charter.org, а "общие пояснения о нарушений нормы закона, который сам по себе вызывает вопросы, искуственные". "Когда блокируется именно содержание, что конкретно плохо сделано, очевидно, таким образом ограничивается свобода слова внутри страны", - уверен собеседник.

Говоря о действиях властей Беларуси, которые, с одной стороны, выказывают свое желание о налаживании отношений с ЕС, в то же время сама себе перекрывает пути к их достижению, он отметил, что "в этом нет никакого противоречия":

"Это не противоречие, это игра, которая очень просто называется: хочу политической дружбы и экономической выгоды, но не хочу менять по настоящему важных моментов внутри страны. В эту игру Беларусь играет давно. Здесь опять же, по мере потепления политических отношений с Западом, внутри страны ее жителям становится хуже. Это не парадокс, а закономерность. К сожалению, если инициатива исходит от самого Запада, ЕС и белорусские власти протягивают одну руку, а другой притесняет людей, которые надеются на реальное потепление в сфере прав человека и перемены в стране. Нынешние шаги напоминают о том, что на это расчитывать пока не стоит".

При этом он утверждает, что, "какие бы ни были отношения, любой контакт, даже и со страной, где есть проблемы со свободой слова и демократией в принципе, наверное, единственный способ, если не сейчас, то в будущем, смягчить ситуацию".

"Я не верю в перемены в Беларуси в плане прав человека в данный момент, но существование одного политика или системы — не вечно, обычно — это короткий отрезок времени в жизни человечества. И когда в Беларуси наступят перемены, это лишь вопрос времени. Эти запреты поддерживают режим и дальше", - заключил он.

По его словам, с chatrter.97 солидаризуются не только в Беларуси, но и на уровне мировых СМИ и международных организаций. "Я знаю, что международные организации точно обратят внимание на ситуацию. То, что в Беларуси нарушается свобода слова, точно ни у кого не вызовет сомнения".

Блокирован оппозиционный сайт

Напомним, что сайт charter97.or был заблокирован на территории всей Беларуси 24 января, при этом сайт был доступен в других странах. 25 января на сайте Министерства информации республики было опубликовано сообщение о том, что оппозиционный сайт был заблокирован в связи с нарушением закона о СМИ. В charter.org название самого закон о СМИ пишут только в кавычках.

На вопрос белорусского издания "Наша Нива" 24 января, первый заместитель министра информации Игорь Луцкий подтвердил блокировку сайта. Министр информации Александр Карлюкевич в эти дни на больничном, он посоветовал обратиться к своему заместителю Игорю Луцкому.

"Давайте так: сегодня уже рабочий день закончился. Завтра будут все официальные сведения, простите, ничего больше не скажу. Решение принято", - сказал Луцкий. Позже в министерстве назвали причины блокировки. Решение об ограничении доступа было принято на основании пункта в статье Закона о СМИ, которая гласит: за распространение посредством информационного ресурса (его составной части), размещенного в глобальной компьютерной сети интернет, информационных сообщений и (или) материалов, запрещенных или ограниченных к распространению в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь, а также вступившими в законную силу решениями суда).

В министерстве полагают, что на информационном ресурсе публиковались материалы, содержащие информацию, распространение которой способно нанести вред национальным интересам республики. Кроме того, по мнению белорусских властей, на ресурсе размещались статьи с указанием даты и места проведения массового мероприятия, разрешение на проведение которого на момент размещения публикации получено не было, что нарушает закон О массовых мероприятиях в Республике Беларусь.

Одной из прочих причин блокировки названо стало распространение информационной продукции ресурса, который решением суда признан экстремистским материалом и внесен в республиканский список экстремистских материалов. Что это за публикации, министерство информации не указывает, сообщал TUT.by, крупнейший новостной портал Беларуси, работающий внутри страны.

Главный редактор: блокировка - "зачистка информационной площадки"

Блокировка белорусскими властями оппозиционного сайта charter.97.org - это незаконная досудебная блокировка без объяснения причин и такими действиями пытаются зачистить информационное поле, опасаясь протестов .Так утверждает главный редактор издания Наталья Радина. Она заявила также заявила: "Мы будем добиваться санкций" и призывают к солидарности.

В charter97.org действия белорусских властей называют "зачисткой информационного поля".

"За что конкретно заблокирован сайт не сообщается, и чиновники отмалчиваются по этому поводу. То есть произошла незаконная досудебная блокировка, более того, без объяснения причин. Я могу объяснить это тем, что власти испугались популярности сайта, поскольку это — ведущий независимый популярный интернет-ресурс. Власти решили зачистить информационное поле Беларуси. Думаю, они опасаются, в том числе, протестов весной этого года", — комментирует Радина ситуацию российской радиостанции "Эхо Москвы".

Natalija Radina © DELFI / Audrius Solominas

По мнению Радиной, не последней целью блокировки сайта является желание "зачистить площадку" для российских СМИ, которые на данный момент даже популярнее белорусских.

"Она отдается под информационное влияние со стороны путинской пропаганды. К слову, российские медиа в Беларуси сейчас более популярны, чем официальные пропагандистские медиа. А мы — популярнее всех независимых медиа вместе взятых", — пояснила она.

Согласно словам Радиной, сайт ежедневно посещают порядка 280 000 уникальных посетителей, и порядка 3 млн ежемесячно. Она также подчеркнула, что блокировка издания – это проблема не только местного уровня.

"Мы обращаемся ко всем своим партнерам и в международные правозащитные организации, в ОБСЕ, в Комитет защиты журналистов, к "Репортерам без границ", в МИДы европейских государств, к европейским политикам и гражданам всего мира, мы призываем к солидарности с нами, призываем оказать давление на белорусские власти, чтобы они прекратили уничтожать свободу слова в Беларуси. Мы будем добиваться введения санкций за это", — сказала она.