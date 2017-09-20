МИД Литвы не располагает данными о пострадавших в Мексике соотечественниках

Министерство иностранных дел Литвы сообщило в среду, что не располагает данными о том, что в произошедшем Мексике землетрясении пострадали литовские граждане.
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В мексиканской столице и ее окрестности во вторник произошло сильное землетрясения силой 7,1 балла, количество предварительное количество жертв - 226, скорее всего их будет больше.

"Мы выражаем искренние соболезнования семьям жертв. Направляем наши молитвы выжившим", - отметил в пресс-релизе министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Эпицентр землетрясения был в 120 км. от Мехико. Здание, в котором находится почетное консульство Литвы, не пострадало.

BNS
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