Претенденты должны обладать университетским или сравнимым с ним образованием, знать не менее двух иностранных языков, обладать безупречной репутацией, после сдачи теста на общие способности соответствовать требованиям, необходимым для выдачи разрешения работать или знакомиться с секретной информацией.

Как сообщило издание, несмотря на то, что требования высоки, привлечь и удержать на дипломатической службе образованных способных людей сложно, поскольку зарплаты начинающих всего лишь на несколько сотен евро больше "минимума".

Прошедшие конкурс МИД с началом работы получают должность атташе. Их должностная зарплата до уплаты налогов составляет 636 евро (около 523 евро на руки). Проработав подготовительный срок, они получают первый дипломатический ранг, за который выплачивается надбавка, которая сейчас составляет 239 евро "на бумаге".

В предыдущий раз конкурс на дипслужбу объявлялся в 2015 году.

Сейчас в МИД работают 490 дипломатов: 255 - в Литве и 235 в дипломатических представительствах за рубежом. Ежегодно по собственному желанию или по другим причинам договор о дипломатической службе расторгают около 10-12 лиц.