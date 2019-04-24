Об этом МИД проинформировал трех членов "Союза Отечества - Христианских демократов Литвы", представивших такое предложение, – Ингриду Шимоните, Аудрониса Ажубалиса и Лауринаса Кащюнаса.

Эти члены Сейма Литвы также предложили создать правовой механизм для включения людей в список нежелательных персон. В МИД сообщили, что это вопрос законодательного регулирования. В настоящее время это регулируется Законом о правовом статусе иностранцев.

Пресс-секретарь министра внутренних дел Ева Дирмайте заявила DELFI, что министерство до сих пор не получило такого письма.

Исполнитель связан с русской мафией

DELFI напоминает, что инициирование предложения членами Сейма было вызвано выступлениями Г. Лепса в Литве. Парламентарии отметили, что в 2013 году США ввели финансовые санкции против певца и запретили ему въезд в страну. Певец, как заявляет служба безопасности США, находится в контакте с преступной группировкой "Братский круг", сообщается в пресс-релизе СО-ХДЛ.

Согласно американским источникам, в российском криминальном мире Г. Лепс выполнял курьерскую функцию - переводил деньги различным людям от лидера группировки. С 2013 года Г. Лепс не может осуществлять финансовые операции в США, а его активы в США заморожены. В Великобританию въезд ему также запрещен. В 2018 году из-за связей с мафией Лепсу был запрещен въезд и в Израиль.

"Г. Лепсверидзе в международных СМИ часто называют одним из любимых исполнителей русской мафии. Подчеркиваю, что это не исключение - в России много таких исполнителей. Визиты Г. Лепсверидзе и других исполнителей в Литву должны оцениваться через призму национальной и информационной безопасности", - сказал А. Ажубалис.

Кащюнас убежден, что здесь нет места двойным стандартам, и к действиям таких исполнителей, как Г. Лепс, следует относиться так же строго, как и ко всем, включенным в санкционный список стран Запада.

Григорий Лепс в Украине уже включён в "чёрный список".