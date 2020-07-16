"Последние события во время предвыборной кампании: селективная регистрация кандидатов в президенты, новая волна репрессий против гражданского общества, оппозиции, политических оппонентов и кандидатов, независимых СМИ, блогеров, задержание сотен лиц, - вызывают большую обеспокоенность", - говорится в обнародованном в четверг заявлении МИД.

Согласно заявлению, "нынешние события показывают, что Беларусь все больше отдаляется от стандартов демократии", а "продолжающиеся политически мотивированные репрессии, вероятный рост новых политзаключенных возымеют последствия для дальнейших отношений ЕС и Беларуси" .

В заявлении МИД содержится призыв к руководству Беларуси "обеспечить конкурентные условия для проведения выборов, безопасные, свободные и честные выборы, освободить всех задержанных и обеспечить основные права и свободы человека" .

"Белорусское руководство многократно публично заявляло о готовности провести в жизнь все рекомендации международных учреждений, также подтверждало свое согласие на международный пересмотр проведения в жизнь Национального плана действий относительно рекомендаций ЕС по стресс-тестам, однако до сих пор реального прогресса в этой области нет", - отмечает министерство.

Также отмечается, что, являясь ближайшим соседом Беларуси, Литва с беспокойством следит за ситуацией с пандемией COVID-19 в Беларуси и предоставила стране соответствующую гуманитарную помощь.

Аргументируя нарушениями правил, Центральная избирательная комиссия Беларуси на этой неделе отказалась регистрировать двух важных кандидатов от оппозиции - бывшего главу банка "Белгазпромбанк" Виктора Бабарико и бывшего главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало.

Во вторник вечером в Минске состоялись несанкционированные акции в поддержку незарегистрированных претендентов, во время которых было задержано более 250 человек.

Выборы президента Беларуси намечены на 9 августа.