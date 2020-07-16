aA
Кампания по выборам президента показывает, что Беларусь все больше отдаляется от стандартов демократии, а продолжающиеся политически мотивированные репрессии "возымеют последствия для дальнейших отношений Евросоюза (ЕС) и Беларуси", заявил МИД Литвы.
Neramumai Baltarusijoje
Neramumai Baltarusijoje
© Reuters / Scanpix

"Последние события во время предвыборной кампании: селективная регистрация кандидатов в президенты, новая волна репрессий против гражданского общества, оппозиции, политических оппонентов и кандидатов, независимых СМИ, блогеров, задержание сотен лиц, - вызывают большую обеспокоенность", - говорится в обнародованном в четверг заявлении МИД.

Согласно заявлению, "нынешние события показывают, что Беларусь все больше отдаляется от стандартов демократии", а "продолжающиеся политически мотивированные репрессии, вероятный рост новых политзаключенных возымеют последствия для дальнейших отношений ЕС и Беларуси" .

Статьи по теме:
У ЦИК Беларуси собрались тысячи сторонников Бабарико и Цепкало  (10)
На акциях в поддержку Бабарико и Цепкало в Беларуси задержаны около 200 человек  (84)

В заявлении МИД содержится призыв к руководству Беларуси "обеспечить конкурентные условия для проведения выборов, безопасные, свободные и честные выборы, освободить всех задержанных и обеспечить основные права и свободы человека" .

"Белорусское руководство многократно публично заявляло о готовности провести в жизнь все рекомендации международных учреждений, также подтверждало свое согласие на международный пересмотр проведения в жизнь Национального плана действий относительно рекомендаций ЕС по стресс-тестам, однако до сих пор реального прогресса в этой области нет", - отмечает министерство.

Также отмечается, что, являясь ближайшим соседом Беларуси, Литва с беспокойством следит за ситуацией с пандемией COVID-19 в Беларуси и предоставила стране соответствующую гуманитарную помощь.

Аргументируя нарушениями правил, Центральная избирательная комиссия Беларуси на этой неделе отказалась регистрировать двух важных кандидатов от оппозиции - бывшего главу банка "Белгазпромбанк" Виктора Бабарико и бывшего главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало.

Во вторник вечером в Минске состоялись несанкционированные акции в поддержку незарегистрированных претендентов, во время которых было задержано более 250 человек.

Выборы президента Беларуси намечены на 9 августа.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Бабарико и Цепкало не зарегистрированы. Тихановская, Лукашенко и другие претенденты стали кандидатами (55)

В ЦИК Беларуси прошло заседание по регистрации...

TOP новостей

Новый порядок оплаты отпуска по уходу за ребенком эксперт называла насмешкой  Соцмин уверяет, что не работать будет выгодно (14)

Министерство социальной защиты и труда Литвы ( Соцмин )...

Премьер Литвы: для приезжих из третьих стран будут обязательны тест и изоляция (51)

В среду вечером премьер-министр Литвы Саулюс...

Половина новых случаев коронавируса - в Каунасском уезде: заболел тренер

Три из шести новых случаев коронавируса выявлены в...

Каунасский очаг коронавируса разгорается - установлены еще два случая (50)

В каунасской компании Hegelmann Transporte зарегистрированы...

За сутки в Литве подтверждено шесть новых случаев коронавируса (3)

За минувшие сутки в Литве подтверждено шесть новых...

|Maža didelių žinių kaina