Так он прокомментировал ноту Литвы, врученную послу Китая, в связи с действиями работников посольства в Вильнюсе на Кафедральной площади 23 августа 2019 года.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил BNS, что китайские дипломаты перешли все надлежащие границы – он утверждает, что дипломаты могут наблюдать за демонстрациями, но должны воздержаться от активных действий.
"Китайцы за границей имели основания на выражение своего недовольства в связи с проведением насильственных и незаконных акций в Гонконге", – сказал на пресс-конференции Шуан.
Правда, он выразил надежду на то, что такие "патриотические чувства" китайцы будут проявлять за границей разумным способом.
"Что касается ситуации в Литве – я должен сказать, что там китайские дипломаты выполнили все свои служебные обязательства в рамках Венской конвенции о дипотношениях. Местные законы они не нарушили", – сказал Шуан.
Министерство иностранных дел Литвы в понедельник пригласило посла Китая и вручило ему ноту в связи с произошедшим в августе инцидентом на митинге в поддержку Гонконга в Вильнюсе.
В ноте отмечается, что действия представителей китайского посольства, направленные против гарантируемых Конституцией Литвы демократических свобод и нарушающие общественный порядок, являются неприемлемыми, и к ним не будут относиться терпимо, говорится в сообщении министерства.
"На встрече китайскую сторону призвали предпринять все меры для того, чтобы в будущем подобные инциденты не повторялись", – сообщило министерство.
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