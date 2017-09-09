Министерство иностранных дел Беларуси объяснило, почему шести депутатам Сейма Литвы не были выданы в белорусском посольстве в Вильнюсе визы, пишет Sputnik.
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Ранее литовские СМИ сообщили, что шесть парламентариев Сейма – Лауринас Кащюнас, Раса Юкнявичене, Аудронюс Ажубалис, Эгидиюс Варейкис, Риманте Шалашявичюте и Гинтарас Степонавичюс – не смогли получить визы, поэтому ставится под вопрос их участие в запланированном в Минске Объединенной гражданской партией (ОГП) мероприятии, на котором планировалось провести дискуссию на тему предстоящих на территории Беларуси учений "Запад-2017". По этому поводу Кащюнас заявил, что власти Беларуси испугались шести парламентариев.

"Посольство не смогло выдать литовским парламентариям запрошенных дипломатических виз, так как цель их визита не имела никакого отношения к дипломатии", – заявил в пятницу начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Он также отметил, что депутаты для посещения Беларуси могут воспользоваться безвизовым въездом через Национальный аэропорт Минск.

"Если, конечно, депутат Кащюнас не боится", – резюмировал представитель МИД.

В Беларуси в феврале текущего года начал действовать пятидневный безвизовый режим въезда для граждан 80 стран, включая США и государств Евросоюза, но с условием – прибывать в страну нужно через Национальный аэропорт Минск.

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