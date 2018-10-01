MG Baltic хочет отсудить у депутата Сейма Литвы 20 000 евро ущерба

Литовский концерн MG Baltic стремится отсудить у председателя парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутаса Бакаса 20 тыс. евро нематериального ущерба репутации.
Vytautas Bakas
© DELFI / Andrius Ufartas

Представители концерна сообщили, что в понедельник MG Baltic уточнил прежний иск, в котором просил признать утверждения В. Бакаса "не соответствующими реальности и нарушающими деловую репутацию истца".

По мнению концерна, обжалованию в суде подлежат утверждения В. Бакаса о том, что деятельность MG Baltic соответствует признакам организованной преступной группы и, что MG Baltic нанес государству ущерб приблизительно на 500 млн евро.

Статьи по теме:
В Сейме Литвы хотят расследовать влияние на политику в 2008-2016 гг.  (6)
Обвиняемый Гапшис: дело о политической коррупции - политическое  (3)

Вильнюсский окружной суд уже запретил использовать В. Бакасу эти утверждения еще в июне.

В мае СМИ опубликовали часть информации, предоставленной КНБО и руководству страны Департаментом госбезопасности (ДГБ) о влиянии бизнеса на политические процессы. В основном эта информация касалась концерна MG Baltic, часть ее – обстоятельства создания Либерального движения, влияние концерна на представителей партии.

Справка ДГБ была представлена КНБО, который возглавляет представитель правящих "крестьян" В. Бакас.

В выводах КНБО тогда отмечалось, что руководство MG Baltic реализовало политический сценарий, согласно которому была создана новая партия для удовлетворения интересов концерна, а В. Бакас заявлял СМИ, что сумма конкурсов, на которых победил концерн и ущерб государству составил 500 млн евро. В утвержденных сеймом выводах КНБО говорится, что связь "Росатома" и MG Baltic представляет угрозу для нацбезопасности Литвы, а деятельность концерна представляет угрозу государственному строю.

Изложенные в справке ДГБ утверждения MG Baltic также пытается опровергнуть в судах, утверждения ДГБ оспорило и Либеральное движение, вице-председатель Совета по конкуренции Элонас Шатас, бывший госконтролер и политик Раймондас Шукис. Специальная судейская коллегия выясняет, какие суды должны рассмотреть жалобы.

В суде также рассматривается уголовное дело о политической коррупции, в котором концерн обвиняется в подкупе и торговле влиянием. В нем подозрения предъявлены нескольким политикам и бывшему вице-президенту MG Baltic Раймондасу Курлянскису. Должностные лица утверждают, что политики брали взятки и договаривались о них с Р. Курлянскисом, а позднее предлагали или поддерживали выгодные для концерна предложения в сейме и других госведоствах. Обвиняемые не признают подозрений, утверждают, что расследование проводилось тенденциозно.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Суд указал члену сейма Бакасу не называть MG Baltic организованной преступной группой (7)

Вильнюсский участковый суд в пятницу запретил члену...

Литовские "аграрии" проведут новое расследование о связях бизнеса и политики (6)

Парламентская фракция Литовского союза крестьян и...

Политика

MG Baltic хочет отсудить у депутата Сейма Литвы 20 000 евро ущерба

Литовский концерн MG Baltic стремится отсудить у...

Ландсбергис: консерваторы должны быть партией для людей (23)

Партия Союз отечества - Христианские демократы Литвы...

Бабченко: в Вильнюсе планировалось убийство российского оппозиционера, беженца (168)

Журналист Аркадий Бабченко н а своей странице в Facebook...

Гражулис пообещал выйти из партии "Порядок и справедливость" следом за Паксасом (3)

Долгие годы бывший членом партии " Порядок и...

Жемайтайтис будет руководить партией "Порядок и справедливость" ещё два года

Член парламентской партии " Порядок и справедливость "...

TOP новостей

Золотой век для работников: работодатели в Литве предлагают необычные бонусы (36)

Если несколько лет назад работники в Литве с завистью...

DELFI попробовал еду в школах: справедливо ли возмущение родителей (28)

С сентября родители детсадовцев и школьников стали...

Измерили "температуру" литовской экономики – все больше симптомов перегрева (38)

О приближающемся экономическом кризисе говорят все...

Учителей каких специальностей не хватает в Литве: это затишье перед бурей (7)

301 – столько первокурсников в этом году приняты в...

В Литве проживает меньше 2,8 млн. человек (38)

В сентябре 2018 года число постоянных жителей Литвы...