MG Baltic хочет отсудить у депутата Сейма Литвы 20 000 евро ущерба

Представители концерна сообщили, что в понедельник MG Baltic уточнил прежний иск, в котором просил признать утверждения В. Бакаса "не соответствующими реальности и нарушающими деловую репутацию истца".

По мнению концерна, обжалованию в суде подлежат утверждения В. Бакаса о том, что деятельность MG Baltic соответствует признакам организованной преступной группы и, что MG Baltic нанес государству ущерб приблизительно на 500 млн евро.

Вильнюсский окружной суд уже запретил использовать В. Бакасу эти утверждения еще в июне.

В мае СМИ опубликовали часть информации, предоставленной КНБО и руководству страны Департаментом госбезопасности (ДГБ) о влиянии бизнеса на политические процессы. В основном эта информация касалась концерна MG Baltic, часть ее – обстоятельства создания Либерального движения, влияние концерна на представителей партии.

Справка ДГБ была представлена КНБО, который возглавляет представитель правящих "крестьян" В. Бакас.

В выводах КНБО тогда отмечалось, что руководство MG Baltic реализовало политический сценарий, согласно которому была создана новая партия для удовлетворения интересов концерна, а В. Бакас заявлял СМИ, что сумма конкурсов, на которых победил концерн и ущерб государству составил 500 млн евро. В утвержденных сеймом выводах КНБО говорится, что связь "Росатома" и MG Baltic представляет угрозу для нацбезопасности Литвы, а деятельность концерна представляет угрозу государственному строю.

Изложенные в справке ДГБ утверждения MG Baltic также пытается опровергнуть в судах, утверждения ДГБ оспорило и Либеральное движение, вице-председатель Совета по конкуренции Элонас Шатас, бывший госконтролер и политик Раймондас Шукис. Специальная судейская коллегия выясняет, какие суды должны рассмотреть жалобы.

В суде также рассматривается уголовное дело о политической коррупции, в котором концерн обвиняется в подкупе и торговле влиянием. В нем подозрения предъявлены нескольким политикам и бывшему вице-президенту MG Baltic Раймондасу Курлянскису. Должностные лица утверждают, что политики брали взятки и договаривались о них с Р. Курлянскисом, а позднее предлагали или поддерживали выгодные для концерна предложения в сейме и других госведоствах. Обвиняемые не признают подозрений, утверждают, что расследование проводилось тенденциозно.