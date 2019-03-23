В эксклюзивном интервью BNS бывший командующий силами США в Европе акцентировал, что преемнику Дали Грибаускайте будет особо важно обеспечить особо тесные связи с союзниками по НАТО и создать условия для прибытия в Литву американских военных.

"Безопасность Литвы основана на ее же усилиях в сфере обороны, как предусматривает Третья статья Вашингтонского соглашения. Литва должна стать трудно проглатываемым куском для потенциального противника - России", - сказал он.

"Однако ее выживание также зависит от тесной интеграции соседними Польшей и Латвией, Германией или другими союзниками, действующими в регионе. Я считаю, что связи с Германией и Польшей особо важны, и стоят усилии и внимания нового президента", – добавил Ю. Ходжес.

По его словам, Литва, также как и Польша с Латвией, должны быть заинтересованы в том, чтобы в Беларуси не было никаких российских военных.

"Таким образом, даже если направление президента А. Лукашенко оценивается скептически, некоторые люди это называют цикличным поведением, когда он должен балансировать между Российской Федерацией и Западом... Нет сомнений в том, что он делает именно это, зная географию, экономику и историю, однако даже в таком случае Западу, особенно Польше и Латвии, стратегически выгодно, чтобы в Беларуси не базировались никакие сухопутные силы России. Я считаю, что новый президент сделает все возможное, чтобы такое положение сохранилось", – сказал он.

"Конечно, Россия - это великое государство, важное своей культурой, историей и играющее важную роль в решении всех крупных вопросов, с которыми мы все сталкиваемся - включая климатические изменения, исламский экстремизм, энергетику. Так будет долго время. До тех пор пока Литва не избавится полностью от зависимости от российской электроэнергии или газа, вам придется поддерживать межгосударственные отношения, снижающие риск конфликтов и позволяющие всем соседям процветать", – добавил генерал запаса.

Б. Ходжес возглавлял силы США в Европе в 2014-2017 годах. Сейчас он работает в Центре анализа европейской политики.