Основу чешского военного контингента составляют бойцы 41-ого механизированного пехотного батальона, дислоцированного в северо-западной части Чехии. Чехи прибывают с боевыми машинами пехоты Pandur-II, оснащенными 30-тимиллиметровыми пушками и противотанковыми ракетами Spike.
Министр обороны Раймундас Кароблис говорит, что активное участие союзников в передовых силах НАТО в странах Балтии и Польше "четко свидетельствует о том, что Альянс силен, един и готов дать твердый отпор любой угрозе".
В прошлом году четыре месяца около 150 военнослужащих из Чехии уже тренировались вместе с литовскими и другими союзническими военными в рамках натовских средств обеспечения безопасности. Чешские военные в 2009 и 2012 годах участвовали и в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии, а также планируют снова отправить контингент своих ВВС в 2019 году.
Чехия также делегировала двух офицеров в действующую в Вильнюсе Интегральную единицу сил НАТО (NFIU).
В ответ на агрессию России на Украине и активность в регионе Балтийского моря блок НАТО в прошлом году учредил по международному батальону в Литве, Латвии, Эстонии и Польше. В них служит примерно по тысяче военных. В размещенной в Литве единице НАТО под командованием Германии служит в общей сложности примерно 1200 союзнических военных.
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