Р. Шимашюс говорит, что сейчас финансовая ситуация Вильнюса намного лучше, чем в начале его срока полномочий, и этому во многом способствовала нынешняя глава администрации А. Вайткунскене. "Ее опыт управления финансами в этой работе был бесценным. Поэтому мы хотим поблагодарить ее за большую помощь и огромный клад в управление финансами Вильнюса. Ее упорный труд позволил завершить данный этап быстрее, чем мы планировали, и теперь пришло время бросить силы на работу другого характера", - утверждает Р. Шимашюс в комментарии для BNS. "Теперь мы хотим сосредоточиться на идеях и делах, которые позволят современному Вильнюсу стремительно расти. Поэтому я думаю предложить новым главой администрации исполнявшего до этого времени обязанности моего советника П. Подярскиса, - пишет он. - Это человек, у которого не только есть актуальные для роста современного города идеи, но и который умеет превратить их в реальность. Руководитель администрации именно такого профиля сейчас нужен Вильнюсу". По словам мэра, П. Подярскис - профессионал в области информационных технологий (ИТ), а также эксперт по ИТ в области открытых данных, общественного сектора, а за два последних года мэр убедился "в профессионализме (советника), его высокой работоспособности, умении находить рациональные решения и проводить в жизнь реальные изменения". 27-летний специалист по ИТ П. Подярскис сказал, что согласится на назначение главой администрации. "Это решение мэра. Если он будет мне доверять и бросит мне этот вызов, я думаю, что я его обязательно приму, если он считает, что я этого достоин", - сказал П. Подярскис, который не является членом никакой партии. П. Подярскис - программист, специалист по ИТ. Он говорит, что у него есть опыт работы с финансами, решениями в области учета в общественном секторе. "Самые разные процессы в самой администрации, в самоуправлении мне хорошо известны (...). Управление командой как таковое для меня не в новинку, потому что я работал и руководителем проектов, у меня была своя команда. Конечно, она не была так велика, как тысяча человек, но я представляю, что хороший руководитель должен уметь правильно делегировать, тогда численность команды не гнетет", - сказал он. В своем профиле в социальной сети LinkedIn П. Подярскис указывает, что возглавляет фонд благотворительности и поддержки Kompiuteriuku paramos fondas, также является одним из его учредителей, раньше работал менеджером по проектам на предприятии Data dog. Экономист и юрист по образованию, А. Вайткунскене возглавляет администрацию самоуправления Вильнюса с апреля 2015 года, у нее 18-летний опыт руководящей работы в банковском секторе. До прихода в самоуправление она работала в банке Citadele, занимала должность председателя правления и главы администрации банка, преподавала в Университете им. Миколаса Рёмериса. С А. Вайткунскене BNS в пятницу связаться не удалось.

