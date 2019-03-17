Р. Шимашюс сказал, что в его представлении Вильнюс - "открытый, дружественный, смотрящий вперед, творческий город, построенный на фундаменте свободы".

"Я всегда верил в победу и планов "Б" у меня точно не было", - сказал Р. Шимашюс Литовскому ТВ (LRT).

Он сказал, что серьезные переговоры о сформировании коалиции в совете самоуправления начнет во вторник.

В то время, как Р. Шимашюс посещал студии различных СМИ, его соратники в штабе, который базируется в одном из столичных баров, приготовили торт с надписью по-английски 4 more years – то есть "еще четыре года", в баре слышны крики "Мы победили!".

Еще во время подсчета голосов его оппонент Артурас Зуокас признал свое поражение.

"Я не выиграл, я проиграл", - сказал журналистам А. Зуокас, придя к соратникам в один из баров Вильнюса.

"Ремигиюс, поздравляю", - добавил он.

А. Зуокас выразил сожаление, что "виленчане предпочли движению города вперед состояние ожидания, лежки".

Во время предвыборной кампании Р. Шимашюс обещал возродить для новых возможностей привокзальный район, оживить жилые микрорайоны и ежегодно прокладывать по сто километров новых улиц, пешеходных и велосипедных дорожек.

Он также говорил, что радикально обновит школы и улучшит условия труда для учителей, завершит формирование сети велосипедных дорожек и создаст новые транспортные узлы.

Р. Шимашюс победил А. Зуокаса во втором туре выборов и четыре года назад.

Р. Шимашюс участвовал в выборах с общественным избирательным комитетом "За Вильнюс, которым мы гордимся!" Он вышел из литовского Движения либералов в конце 2018 года.