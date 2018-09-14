"Пока не будут проведены в жизнь Минские соглашения или по ним не наметится прогресс, мы не станем рассматривать отмену санкций в отношении России", - сказала Меркель в Вильнюсе.
Она признала, что встречи так называемой "нормандской четверки" по Украине "не принесли такого прогресса, какого хотелось бы", но уверяла, что цель - восстановление мира и территориальной целостности Украины - остается.
Меркель сказала, что понимает критику со стороны Балтийских стран по поводу развития газопровода Nord Stream, однако уверяла, что этот проект имеет экономический смысл. Вместе с тем руководитель Германии обещала добиваться, чтобы Украина осталась страной энергетического транзита.
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