Находящаяся в Литве с визитом федеральный канцлер Германии Ангела Меркель говорит, что Евросоюз (ЕС) будет продолжать санкции в отношении России до тех пор, пока не наметится прогресс в реализации Минских соглашений о перемирии на Восточной Украине.
Angela Merkel ir Dalia Grybauskaitė
© LRPK / Robertas Dačkus

"Пока не будут проведены в жизнь Минские соглашения или по ним не наметится прогресс, мы не станем рассматривать отмену санкций в отношении России", - сказала Меркель в Вильнюсе.

Она признала, что встречи так называемой "нормандской четверки" по Украине "не принесли такого прогресса, какого хотелось бы", но уверяла, что цель - восстановление мира и территориальной целостности Украины - остается.

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Меркель сказала, что понимает критику со стороны Балтийских стран по поводу развития газопровода Nord Stream, однако уверяла, что этот проект имеет экономический смысл. Вместе с тем руководитель Германии обещала добиваться, чтобы Украина осталась страной энергетического транзита.

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